夫妻檔臉書創歐洲精品代購粉專　「只收錢不出貨」狠撈300萬

▲一名女子自稱可拿到限量且價格較甜的名牌，讓不少人信以為真匯款，等數個月沒拿到商品才驚覺遭騙。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北一名周姓女子在臉書創立一個近萬人歐洲精品代購粉絲團，稱自己可以幫忙代購歐洲精品，而且要什麼款或是限量她都拿得到，讓消費者看到很心動，認為價格也比較甜，紛紛匯款給該名女子，不料等了數個月卻遲遲未拿到商品，這才驚覺遭詐騙。台北地檢署調查後將她依詐欺罪起訴，而她前夫因提供帳戶，檢方認他知曉也予以起訴。

據悉有受害民眾在臉書上公開這對夫妻的詐騙手法，表示他們於網路上花錢買東西，訂金匯款後半年、一年甚至更久，完全沒有收到貨品，周女也不肯退款，甚至周女的丈夫（現為前夫）還會惡劣威脅且恐嚇，更編造藉口想侵佔訂金。

當受害消費者想要求退款時，周女為了要表現自己並沒有騙人。竟將「我可以拿最愛的家人發誓我絕對沒有詐騙」，但實際上周女甚至向別人借電話號碼及人頭帳戶詐騙，目前提告的受害人有13名，周女詐騙金額達將近300萬元。

周女出庭向檢察官解釋，她一定會將騙來的錢全數退還，至於她的丈夫廖姓男子偵查時已和她離婚；但檢警認為廖姓男子也提供帳戶脫不了干係，將兩人依詐欺罪嫌起訴。

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