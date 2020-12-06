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北市交通意外13個月破10萬件　外送員占2107件「926人受傷」

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▲▼北市交通警察大隊統計，13個月來外送員發生交通事故就達2107件。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市交通警察大隊統計，13個月來外送員發生交通事故就達2107件。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

近年來成立許多例如FoodPanda、UberEat以及LaLaMove等外送公司，北市街頭也出現許多外送機車，為了趕時間多接單，在馬路上鑽車縫、超車等狀況，警方也統計，從2019年開始至2020年10月，北市車禍發生10萬6804件，而外送員發生車禍共計2107件。

北市交通警察大隊指出，2019年10月發生外送員涉入車禍事故，共計120件，其中1名外送員，在外送途中發生車禍導致身亡，在2019年11月則發生201件車禍，其中有141人受傷，從2019年10月至2020年10月，外送員涉入交通事故，共計有2千107件。

▲▼北市交通警察大隊統計，13個月來外送員發生交通事故就達2107件。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市交警指出，外送員每天在趕送訂單，13個月來有926名外送員因涉入交通意外受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

因為現在外送普及，有許多年輕人加入外送行列，如果每天勤勞接外送，每個月還可以賺到5萬多元，但也因為趕著送單，造成許多外送員把街頭當成賽車場，但也不顧他人性命，在13個月來，外送員涉入的車禍案件，連帶外送員受傷人數，就高達1492人。

警方指出，外送人員每天在北市街頭接單送活，常常發生外送員因車禍造成傷害，所以也另外統計，從2019年開始，13個月以來，共計有926名外送員，因發生交通事故，而造成自己受傷。

警方指出，在2019年11月發生外送員涉入交通意外為最多，受傷人數也是13個月來第一名，北市警方表示，外送員涉入交通意外，也達所有交通事故的2%，希望外送員能夠小心騎車，以免影響自身以及用路人。

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