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美國重建「第一艦隊」新進度曝光　海軍部長：擬駐紮在新加坡

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▲▼美國第七艦隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第七艦隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

2020美國總統大選在歷經波折之後終於落幕，川普在剩下的任期中動作頻頻，近日又做出了一項重大決定。美國海軍部長肯尼斯·佈雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）2日於國會聽證會中證實，接收到川普的指令，將派遣「第一艦隊」駐紮在台灣南方、新加坡附近的海域。

根據 ABC NEWS 報導，肯尼斯在聽證會中表示，為了改善美軍在印度太平洋地區的地位，將重建第一艦隊作為一支遠征艦隊，主要負責印度和南亞地區，海軍艦隊司令部（U.S. Fleet Forces Command）也將改回舊稱大西洋艦隊（U.S. Atlantic Fleet），「這將加強我們與附近盟友與合作夥伴的關係與承諾，並告知潛在的對手，我們致力於維持海上的法治與自由」。

▲美國第77任海軍部長Kenneth Braithwaite。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第77任海軍部長Kenneth Braithwaite。（圖／達志影像／美聯社）

其實先前肯尼斯就曾在11月舉辦的海軍潛艦聯盟年度會議中指出，美軍正在考慮重建第一艦隊的可行性，預計部署在太平洋與印度洋的交界，最適合的地點會是新加坡附近，此提議也與前國防部長艾斯培（Mark Esper）交流過並獲得支持。

據報導，美國此舉確保附近海域可以由第七艦隊與第一艦隊分別駐紮在一南一北，應是為了牽制中國在印太地區領土爭端的擴張，並維持麻六甲海域的秩序：海軍艦隊司令部改回大西洋艦隊名稱，更是展現為了應對俄羅斯在北大西洋帶來威脅的決心。

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