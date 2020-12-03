賣強力搖頭丸害3少年亡！基隆地院重判3毒販殺人罪　1人當場哭了

▲致死率極高的毒品PMMA常以咖啡包形式吸引年輕人。（圖／記者羅志華攝）



中央社記者王朝鈺基隆2日電

3名少年一個月內施用內含PMMA（俗稱強力搖頭丸）咖啡包致死，販毒集團陳姓、吳姓和劉姓男子遭起訴，基隆地院2日依殺人、販賣禁藥致死等罪，重判25年、25年和19年徒刑，可上訴。

合議庭2日上午9時30宣判時，3名在押被告到庭聆聽判決，審判長劉桂金宣讀判決後，吳男當場哭泣，另2名被告則木然不發一語，隨後押回看守所。

▲有PMMA強力搖頭丸的毒咖啡包，毒性之強致死率近乎百分百。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



基隆地院中午舉行記者會，劉桂金表示，陳男負責出資新台幣3萬餘元，向綽號「A峰」男子購買內含PMMA 成分的咖啡包130包，劉男和林姓少年等人則擔任「小蜜蜂」對外販售。

吳男則負責管理「小蜜蜂」，「小蜜蜂」不論是自己施用或對外販售，每包均須回帳300元，吳男可從中抽取50元利潤，超出300元部分則是「小蜜蜂」的利潤。

劉桂金指出，林姓少年取得10包毒咖啡包後，5月23日自行施用中毒身亡，林姓少年死亡後，其餘「小蜜蜂」不敢再販售手中的毒咖啡包，因而交還給3名被告，未料，3名被告卻將收回的毒咖啡包，繼續販賣給周姓和鄧姓少年，兩人施用後在6月10日死亡。

劉桂金表示，林姓少年施用毒咖啡包死亡後，3名被告主觀上應能認知到這批毒咖啡包若對外販售可能會再度導致他人死亡，3名被告未有任何防護措施或瞭解咖啡包毒性，任由死亡結果發生。

▲高檢署曾針對超級搖頭丸開記者會說明。（圖／記者羅志華攝，下同）

劉桂金指出，依警政署統計，去年10月到12月，就有34人因施用PMMA死亡，PMMA毒性非常強且化學結構非常不穩定。合議庭認為，對於周姓和鄧姓少年的死亡，3名被告具有殺人的不確定故意，以販賣毒品方式作為殺人的手段。

劉桂金表示，3名被告為謀自身利益，吸收少年販毒，對象又大部分是少年，明知會有死亡結果，卻讓它一再發生，情節重大，基隆地院為讓毒品遠離校園，希望透過這次刑度，給社會、販毒者、「小蜜蜂」和施用者警惕。

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