疫情壟罩逆勢做投資更有價！一天不到17元　聯合勸募把愛心放大460%

▲聯合勸募用長期而穩定的方式幫助弱勢團體，民眾只要花一天不到17元費用就能多元關懷需要幫助的人。

消費中心／綜合報導

如果投資理財是為了過更好的生活，你願不願意分享一點點資源，幫助更多人有機會過好一點的日子？相信過去許多人很樂意小額捐款付出愛心，卻一直不知道哪一家社福團體的需求最急迫，好讓自己的愛心精準運用在對的人身上。其實，做公益可以像買基金一樣簡單，透過「聯合勸募」幫你省下研究時間，一天不到17元，用長期而穩定的捐款作為社會安定的推手，多元關懷需要幫助的人。

▲疫情影響全球經濟，許多捐款人受影響而中斷捐款，造成許多公益團體補助斷炊。

不景氣更要分享愛！聯合勸募投報率高達460% 比股神還神

全球仍壟罩在疫情的陰影之下，冷清的景氣讓每個人對於口袋中的每一塊錢格外珍惜。儘管保守理財成為投資顯學，卻有一檔投資不僅逆勢成長值得眾人投入，更不能輕易中斷，那便是「發揮善心做公益，幫助真正需要幫助的人」以棉薄之力送愛弱勢團體，更能彰顯財富的價值。

事實上，真正急需幫助的組織，很可能聲音微弱，難以發現，卻長期盡心盡力地在自己的範疇內積極展開救援、紓困，但是對於一般上班族而言，若只是觀看新聞一窩蜂捐款、送物資，未必能讓善心妥善運用發揮最大價值。透過「聯合勸募」擔任你的「專業愛心基金操盤手」就像投資尋求專業投顧，免去自己評估的麻煩，安心將每一塊錢交到最需要的單位手中。經過SROI社會投資報酬率精算，聯合勸募能將1元的愛心放大到4.6元的價值(約等於460%)，遠比股市投報率27%的股神巴菲特還神！

▲公益計畫大多需要投入長期付出才能有一點點成效，需要更多人發揮愛心才能永續。

定期小額捐贈 你的穩定支持改變了他的一生

今年受到新冠肺炎影響，許多愛心捐助者受限經濟壓力不得不中斷捐款，連帶讓許多弱勢團體面臨計畫中斷的危機，然而弱勢團體的人生難關並非像手遊打怪一樣可以暫時登出、忙完再來「接關」這麼簡單，因此聯合勸募經過謹慎評估之後，除了承諾發放給受助單位至少1年以上的經費支持，更鼓勵有穩定發展潛力的助人計畫，規劃2~3年中長期的階段性任務，而這樣的愛心需要更多人一起投入。

▲聯合勸募近期推出愛心定存方案，邀請民眾每個月捐500元送愛心見證禮。

聯合勸募近期推出愛心定存勸募活動，邀請民眾每個月捐500元持續12個月以上或單筆捐6,000元，可獲得珍藏愛心見證禮乙組；單筆捐3,000元可獲得Super牛或小方巾禮物組，隨機送。希望團結更多人一起織出一張充滿愛與關懷的安全網，幫助弱勢族群hold住危機底線。



詳請請見活動網站：https://lihi1.com/WB11l

捐款資訊：https://lihi1.com/ITj8U