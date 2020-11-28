勞動基金炒股獲益人曝光　寶佳資產執行長唐楚烈「證人身分」到案

▲寶佳資產管理公司執行長唐楚烈被以炒股案證人身分約談到案 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

勞動基金炒股案有最新進展！勞動部官員游迺文涉嫌和寶佳資產管理公司投資主管邱裕元合謀，邱支付交際費等款項，讓游動用勞動基金，持續高價買進特定股票400多張，期間寶佳資產低買高賣同股獲取鉅額不法利益，涉嫌炒股、行收賄，台北地檢署為追查是否高層授意，以證人身分約談寶佳資產執行長唐楚烈釐清案情。

寶佳資產管理公司前身是「鑑機資產」，原本由剛被判刑的兆豐金控董座蔡友才擔任董事長，蔡涉及掏空案後，大股東寶佳集團創辦人林陳海，從潤寅尹衍樑手中買下股權，改名寶佳，倚重曾任合庫證券董事長的唐楚烈擔任執行長，積極布局搶進金融業。

▲勞動部官員游迺文因涉嫌收賄等罪嫌被上銬收押。（圖／記者劉昌松攝）

但是台北地檢署指揮廉政署查出，寶佳資產的投資主管邱裕元，涉嫌從2010年7月起，與當時在勞動部擔任勞動基金運用局國內投資組組長的游迺文，共謀炒作國內某知名集團旗下特定公司股票，邱並承諾支付游迺文尋找合作夥伴的公關交際費用。

檢廉懷疑，邱在大肆宴請游迺文等人高檔餐飲後， 8月間起，游開始利用職務機會，指示代操券商，用勞動基金持續高價下單買進特定股，累計超過400張，在此同時，寶佳以低買高賣的方式，從中獲取不小利益。

▲寶佳資產公司投資主管邱裕元遭拘提到案。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組追查發現，游迺文除了疑似配合寶佳人員炒股收賄外，在2012年9月至今，每月刷卡15萬元到22萬元，帳戶內還陸續存入現金，累計達918萬元，明顯和他的月薪10萬多元不相當，涉嫌財產來源不明等罪嫌，在首波約談游迺文到案後，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官緊接著28日再次發動第2波搜索約談，除以被告身分拘提邱裕元，另外以證人身分約談寶佳資產執行長唐楚烈、策略長吳素秋等人，釐清寶佳高層是否瞭解甚至授意邱裕元，和準備要退休的官員聯手，利用勞動基金對作炒股等疑點。

療癒！紓壓！心訣大公開