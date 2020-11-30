婚鬧玩很大！女幫新娘擋門遭伴郎團重摔　半身麻痺當場昏迷

▲中國婚禮盛行婚鬧習俗。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

中國結婚時流行「婚鬧」習俗，然而因婚鬧而導致悲劇發生的事件也層出不窮。陝西西安就有新人舉辦婚禮，一名參加婚禮的女子幫新娘擋門，阻止兄弟伴郎團搶新娘，卻意外被伴郎團的人抱起，頭撞門框後再摔倒在地，隨後陷入昏迷。

根據《新華網》報導，這名幫新娘擋門的牛姓女子回憶，她在昏倒前的最後記憶是男方娶親的人已進屋內，且也玩了一下遊戲，她和妹妹幫忙擋住新娘房門，卻被伴郎團抱起，被拉扯頸部跟頭髮，過程中牛女頭先撞到門框，接著摔在地上，然後她感覺自己半身麻痺，隨後便陷入昏迷。

▲牛姓女子幫新娘擋門卻遭到重摔。（圖／翻攝自新華網）

▲牛姓女子回憶起被兄弟伴郎團摔到昏迷的過程。（圖／翻攝自新華網）

牛女被送至醫院後經醫師檢查，所幸身體並無大礙，牛女認為，成年人應該有行為控制能力，傳承好的部分，制止惡的風俗；牛女家人也痛批「肯定有點過了，他們那種玩法讓人有點接受不了，太暴力了，而且人家大喜的日子弄成那樣也不太好。」

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