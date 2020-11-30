全國防火宣導菁英嘉義會師　嘉義市義消分隊小隊長劉木成特受表揚

▲全國防火宣導種子教官 齊聚嘉義。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升防火宣導能力、加強學習合作展現宣導志工活力，同時增進情誼及工作經驗交流，嘉義市迎來內政部消防署長陳文龍及全國21個縣市共199位防火宣導種子教官，透過交流聯誼相互分享經驗，更吸收最新消防知識。嘉義市長黃敏惠市長親自到場感謝大家熱情熱心為民眾建立守護家園的防火觀念。

黃敏惠表示，要讓市民安居樂業，防災救災是最重要的一環，而防火宣導就是從人民的觀念做起，教育大家要有正確的防火防災觀念，超前部屬、預防災害於發生之前。嘉義市非常榮幸能夠舉辦全國防火宣導種子教官教育聯誼的活動，大家相聚在一起，聯絡感情切磋學習。更感謝消防署長也來到嘉義市，為所有防火宣導教官打氣。

黃敏惠說，感謝消防署對於嘉義市的消防廳舍及各項車輛器材裝備大力支持，在前瞻二計畫協助核予嘉義市110年度第二分隊新建廳舍工程7千萬、消防車及搶救裝備約7百萬等補助案，全面提升嘉義市公共安全能量。黃敏惠市長也特別感謝前嘉義市義消分隊小隊長劉木成對於嘉義市的付出奉獻。

消防局表示，署長除了慰勞全國各縣市防火宣導菁英外，也頒贈「安置就養補助費」給前嘉義市義消分隊小隊長劉木成。劉木成在35年前，在嘉義市玉山路上的「阿海汽車保養場」火警搶救過程中，突遭爆破乙炔鋼瓶削斷雙腿，雖經搶救保全性命卻造成終身殘疾，日後行動僅能以電動車代步。消防局表示，在康復之後，劉木成轉而投入防火宣導的工作、持續守護嘉市人民，這樣的精神非常令人感佩，真是嘉義表率。

嘉義市消防局表示，為擴大照顧警、義消及災害防救團體等救災人員，內政部消防署集結各界企業團體愛心成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，來照護因公發生意外、突發疾病或部分失能者，並且能溯及既往適用，讓救災人員能放心執行任務，全力保障市民安全生活環境。今日頒贈給劉木成小隊長的安置就養補助費即由本項基金支應。

防火宣導種子教官們對於預防火災的工作時時刻刻保持熱忱，更不斷精進自我，並將所學的知識無私奉獻給大眾，默默為社會貢獻一己之力。藉由此次聯誼會讓各方高手互相切磋、一起討論學習、分享自身經驗，交流汲取更多防火宣導知識以強化宣導能力。

嘉義市防火宣導分隊成立迄今已有21年餘，善用社會資源大力協助消防局推動各項防火、防災暨家戶訪視宣導工作績效卓著。期盼未來能持續秉持熱忱及為民服務精神，協助消防局火災預防工作並建立與民眾間良好溝通管道，提升市民自我保護的觀念、有效降低本市住宅火災發生率及民眾傷亡數。