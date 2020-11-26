　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

迷你月球離開運行3年軌道　2061有機率撞地球

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「2020 CD3」是現今已知第二顆迷你月球。（圖／取自WierzchosKacper推特）

▲「2020 CD3」是現今已知第二顆迷你月球。（圖／取自WierzchosKacper推特

實習記者陳培鈞／綜合報導

天文學家今年2月發現一顆迷你月球，並取名為「2020 CD3」，其直徑約1.2公尺，從顏色和亮度判斷，可能是由矽酸鹽岩石組成。「2020 CD3」約在2016至2017年開始圍繞地球運行，並在2020年5月離開；可能在2061年撞擊地球，但影響不大。

根據《新科學人》報導，透過「卡特林那巡天系統」（Catalina Sky Survey，CSS）發現的「2020 CD3」，已繞地球軌道運行3年，是目前已知第2顆，會繞地球運行的小行星。前一顆迷你月球是「2006 RH12」，它繞行地球1年3個月後，成功於2007年6月擺脫地球引力，重回太陽軌道。

天文學家費多雷特（Grigori Fedorets）表示，「2020 CD3」停留在地球軌道的時間比預期長、旋轉速度比其他「迷你月球」慢，約3分鐘旋轉一次；代表它非常接近正常月球運行的軌道。研究人員模擬「2020 CD3」發現，它運行的軌道是橢圓形，和月球相比更廣闊，運行地球一周大概要47天。

「2020 CD3」在2020年5月離開地球軌道後，預估會在2044年和2061年再次接近，甚至會在2061年撞擊地球；但機率僅0.0073%，加上它是C型小行星，跟汽車差不多大，不構成太大威脅。費多雷特提到，最好的情況下，每兩三個月可以發現一次迷你月球， 最差的情況下，頂多一年一次；我們對小行星了解甚少，在地球軌道上發現它們，提供一個近距離研究的機會。

 
ET快訊
涉侵占2100萬善款！入袋狂買精品　龍巖李世聰夫妻遭約談
麥當勞女神消失2年變咖啡CEO！　床照解放渾圓形狀
漢神巨蛋停車場鎖喉攻擊！老外嗆：看我女友　他慘斷3顆牙滿口血
30歲媽勒斃小姊弟「判死刑」　律師怒批：法官冷血
NIKE「黑五特賣」直逼4折！　價格比雙11還殺
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

迷你月球離開運行3年軌道　2061有機率撞地球

13顆高價哈密瓜都被戳洞！女子胖手指狂撸...網驚：北斗神拳繼承人？

神奇！他意外尋回遺失26年皮夾　一打開「鈔票、證件」全完好如初

寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」　一開鍋全場嚇傻

3歲虎斑貓逼退4噸重大象！英勇護家園爆紅...網崩潰：我家貓只會吃睡掉毛

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

迷你月球離開運行3年軌道　2061有機率撞地球

13顆高價哈密瓜都被戳洞！女子胖手指狂撸...網驚：北斗神拳繼承人？

神奇！他意外尋回遺失26年皮夾　一打開「鈔票、證件」全完好如初

寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」　一開鍋全場嚇傻

3歲虎斑貓逼退4噸重大象！英勇護家園爆紅...網崩潰：我家貓只會吃睡掉毛

單驥／隔絕於RCEP的亞太孤兒：台灣與印度

新莊偶戲文化日民眾High翻　侯友宜掌戲偶樂體驗傳統文化

《料理之王》改良台灣經典小吃！殘酷賽制「亦敵亦友」登場　

北台灣有感冷一周！明起高溫暴跌7°C　「低溫15°C」最冷時間曝

疫情重創　迪士尼明年上半年擬裁員3.2萬人

說到做到！巴基斯坦總理批准通過　對性侵犯實施「化學閹割」

嬤躲陽台啃雞腳家人看傻　低頭見鬆獅「臉貼紗窗」秒懂：寵壞了！

全國首屆室內無人機表演賽　26日弘光科大群飛

來台尋庇護失敗！陸男返中就被捕　邱垂正：他自願被遣返

看好高雄市場房仲頻展店　明年鎖定外圍區段

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

新奇熱門新聞

寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」

3歲虎斑貓逼退大象！網崩潰：我家貓只會吃睡

意外尋回26年前遺失錢包　一打開讓他好驚喜

女子戳破13顆哈密瓜　網驚：北斗神拳繼承人？

兒子太帥懷疑非親生　4次親子鑑定傻眼

日接21恩客！她19歲年賺逾375萬

男友拒吃爆乳姊妹　女友：為什麼不上

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

「腐爛斷頭屍」趴海灘纏藤壺　她伸手一摸真相曝光

慎入！他用可愛貓咪瓶倒奶精...畫面像極嘔吐

電流急急球！球員拿電擊棒電對手

女外送員太辣！客狂問：要不要進來一起吃

「鬼滅」聯名餅遭大量丟棄　超商店員怒

大家來說鬼／新中營區的那一道光

更多熱門

相關新聞

陸發射天通一號02星　供印太通訊

陸發射天通一號02星　供印太通訊

中國大陸近月不斷發射火箭，將衛星送上太空軌道。據新華社報導，11月12日23時59分，西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將天通一號02星送入預定軌道，該衛星將為中國及周邊、中東、非洲等相關地區，以及太平洋、印度洋大部分海域用戶，提供通訊服務。

倒數前2秒突喊卡！　SpaceX衛星發射計劃暫停

倒數前2秒突喊卡！　SpaceX衛星發射計劃暫停

觀測全球海洋　陸射海洋二號C衛星

觀測全球海洋　陸射海洋二號C衛星

山坡偷整地怕被發現　噴綠漆抗衛星照...輸贏曝

山坡偷整地怕被發現　噴綠漆抗衛星照...輸贏曝

中大遙測看三峽大壩　洪水溢淹面積等同8個台北市

中大遙測看三峽大壩　洪水溢淹面積等同8個台北市

關鍵字：

2020 CD3迷你月球2006 RH12衛星

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

啪完才知對方有女友！梁云菲機場崩潰大哭

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

台南爛牙女滿嘴膿　全口植牙崩壞挖掉

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

樂天硬起來！兄弟球迷真的被告了

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

距離太遠…外送員接單「狂嗆4句」秒轉單

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

軍機緊急升空　台海空域很熱鬧

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

快訊／千萬發票你中了嗎？全家便利商店中獎得主名單出爐

更多

最夯影音

更多
麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角
小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面