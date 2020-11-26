迷你月球離開運行3年軌道　2061有機率撞地球

▲「2020 CD3」是現今已知第二顆迷你月球。（圖／取自WierzchosKacper推特）

實習記者陳培鈞／綜合報導

天文學家今年2月發現一顆迷你月球，並取名為「2020 CD3」，其直徑約1.2公尺，從顏色和亮度判斷，可能是由矽酸鹽岩石組成。「2020 CD3」約在2016至2017年開始圍繞地球運行，並在2020年5月離開；可能在2061年撞擊地球，但影響不大。

根據《新科學人》報導，透過「卡特林那巡天系統」（Catalina Sky Survey，CSS）發現的「2020 CD3」，已繞地球軌道運行3年，是目前已知第2顆，會繞地球運行的小行星。前一顆迷你月球是「2006 RH12」，它繞行地球1年3個月後，成功於2007年6月擺脫地球引力，重回太陽軌道。

天文學家費多雷特（Grigori Fedorets）表示，「2020 CD3」停留在地球軌道的時間比預期長、旋轉速度比其他「迷你月球」慢，約3分鐘旋轉一次；代表它非常接近正常月球運行的軌道。研究人員模擬「2020 CD3」發現，它運行的軌道是橢圓形，和月球相比更廣闊，運行地球一周大概要47天。

「2020 CD3」在2020年5月離開地球軌道後，預估會在2044年和2061年再次接近，甚至會在2061年撞擊地球；但機率僅0.0073%，加上它是C型小行星，跟汽車差不多大，不構成太大威脅。費多雷特提到，最好的情況下，每兩三個月可以發現一次迷你月球， 最差的情況下，頂多一年一次；我們對小行星了解甚少，在地球軌道上發現它們，提供一個近距離研究的機會。