真有外星人幽浮？調查員闖百慕達三角　潛海底「驚見圓形大洞」

記者蔡儀潔／綜合報導

許多船隻和飛機航行至北大西洋的百慕達三角海域（Bermuda Triangle）時會神秘失蹤，是傳說中的危險地帶，有人一度認為，是有幽浮、外星人存在。為了揭開謎底，4名美國資深調查員組成的魔鬼三角調查團，冒險進入這片海域，藉由高科技的聲納儀器，發現海底竟有個圓形大洞！

▲ 百慕達三角洲 。（圖／維基百科）

Discovery節目《百慕達三角的詛咒第一季》中，魔鬼三角調查團將前往百慕達三角，揭開危險海域的神秘面紗，成員包括船長阿莫、主事調查員查克、救難潛水員戴夫以及輪機工程師麥克，他們相信能夠找到幽浮，並解開外星人與幽浮綁架的世紀之謎。

在調查團舉辦的幽浮市鎮大會上，當地航海界人士紛紛分享起自己的目擊經驗。船長阿莫稱，1994年他與父親正從南卡州希爾頓岬島往南開到佛州，沿著海岸航行，颶風戈登剛往北移不久，天空中突然飛出一堆綠色閃光，詭異的是，綠光不像流星雨直墜地平線，而是往各方向移動。

另外還有多名民眾曾經目擊不明飛行物體，也有人在海邊遭遇強烈的白色閃光、飛行器排成隊形，甚至見過雷達顯示器上的不明飛行物，在10秒內移動了240公里，移動方式就像沒有螺旋槳的直升機。目擊者文尼在2013年4月，就在海邊看到球狀飛行物，在急速飛行狀況下，還能任意進出海面，十分不尋常。

調查團決定造訪文尼的幽浮目擊地點，他們發現這些目擊經歷最有趣的地方，是他們描述該物體飛越地平線，在海面上蜻蜓點水卻完全沒有激起水花，與輕易往返於不同環境間的能力，譬如往返於海空或地球大氣層與太空間，輕鬆作跨介質穿行。

魔鬼三角調查團運用目擊者提供的羅經方位決定搜索範圍，在佛州離岸1.6至2.4 公里處，位於百慕達三角中心地帶進行地毯式搜索，結果在海床上發現有個圓形大坑，似乎是飛行器撞擊造成。團隊也拿出高科技設備，使用尖端軍用等級側掃聲納儀，繪製出詳盡的3D海床地圖，還可偵測到水下幾百公尺深的異常區域，甚至能繪製海丘等輪廓。

▲神秘的百慕達出現海底水晶金字塔。(圖／取自YouTube)

另外，英國南安普頓大學(University of Southampton)國家海洋學研究中心的研究員西蒙．巴士爾博士(Dr. Simon Boxall)曾表示，百慕達三角海域位於佛羅裡達南端、百慕達島及波多黎各之間的北大西洋廣大地區，容易形成大規模的旋風造成該區船隻神祕消失。

百慕達三角又稱「魔鬼三角」，最早提出是在1950年美聯社的一則花邊新聞，該報導將英百慕達群島、波多黎各及佛羅裡達州南端畫成一個巨大的三角形，並發現此地區的艦艇、飛機以及各種軍事用途的交通工具神祕失蹤，形容此區為「魔鬼三角」。