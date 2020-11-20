　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

真有外星人幽浮？調查員闖百慕達三角　潛海底「驚見圓形大洞」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者蔡儀潔／綜合報導

許多船隻和飛機航行至北大西洋的百慕達三角海域（Bermuda Triangle）時會神秘失蹤，是傳說中的危險地帶，有人一度認為，是有幽浮、外星人存在。為了揭開謎底，4名美國資深調查員組成的魔鬼三角調查團，冒險進入這片海域，藉由高科技的聲納儀器，發現海底竟有個圓形大洞！

▲▼ 百慕達三角洲 。（圖／維基百科）

▲ 百慕達三角洲 。（圖／維基百科）

Discovery節目《百慕達三角的詛咒第一季》中，魔鬼三角調查團將前往百慕達三角，揭開危險海域的神秘面紗，成員包括船長阿莫、主事調查員查克、救難潛水員戴夫以及輪機工程師麥克，他們相信能夠找到幽浮，並解開外星人與幽浮綁架的世紀之謎。

在調查團舉辦的幽浮市鎮大會上，當地航海界人士紛紛分享起自己的目擊經驗。船長阿莫稱，1994年他與父親正從南卡州希爾頓岬島往南開到佛州，沿著海岸航行，颶風戈登剛往北移不久，天空中突然飛出一堆綠色閃光，詭異的是，綠光不像流星雨直墜地平線，而是往各方向移動。

另外還有多名民眾曾經目擊不明飛行物體，也有人在海邊遭遇強烈的白色閃光、飛行器排成隊形，甚至見過雷達顯示器上的不明飛行物，在10秒內移動了240公里，移動方式就像沒有螺旋槳的直升機。目擊者文尼在2013年4月，就在海邊看到球狀飛行物，在急速飛行狀況下，還能任意進出海面，十分不尋常。

調查團決定造訪文尼的幽浮目擊地點，他們發現這些目擊經歷最有趣的地方，是他們描述該物體飛越地平線，在海面上蜻蜓點水卻完全沒有激起水花，與輕易往返於不同環境間的能力，譬如往返於海空或地球大氣層與太空間，輕鬆作跨介質穿行。

魔鬼三角調查團運用目擊者提供的羅經方位決定搜索範圍，在佛州離岸1.6至2.4 公里處，位於百慕達三角中心地帶進行地毯式搜索，結果在海床上發現有個圓形大坑，似乎是飛行器撞擊造成。團隊也拿出高科技設備，使用尖端軍用等級側掃聲納儀，繪製出詳盡的3D海床地圖，還可偵測到水下幾百公尺深的異常區域，甚至能繪製海丘等輪廓。

神秘的百慕達出現海底水晶金字塔。(圖／取自YouTube)

▲神秘的百慕達出現海底水晶金字塔。(圖／取自YouTube)

另外，英國南安普頓大學(University of Southampton)國家海洋學研究中心的研究員西蒙．巴士爾博士(Dr. Simon Boxall)曾表示，百慕達三角海域位於佛羅裡達南端、百慕達島及波多黎各之間的北大西洋廣大地區，容易形成大規模的旋風造成該區船隻神祕消失。

百慕達三角又稱「魔鬼三角」，最早提出是在1950年美聯社的一則花邊新聞，該報導將英百慕達群島、波多黎各及佛羅裡達州南端畫成一個巨大的三角形，並發現此地區的艦艇、飛機以及各種軍事用途的交通工具神祕失蹤，形容此區為「魔鬼三角」。

ET快訊
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

真有外星人幽浮？調查員闖百慕達三角　潛海底「驚見圓形大洞」

「奈米屌」賺越多！調查發現：「7cm小鳥」年收226萬...大鵰賺不到一半

沒刷牙吃早餐有多髒？　研究：像吃進10公克糞便

馬桶「噴槍」真正用途曝光！水電師傅解答...千人驚：誤會好多年

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

真有外星人幽浮？調查員闖百慕達三角　潛海底「驚見圓形大洞」

「奈米屌」賺越多！調查發現：「7cm小鳥」年收226萬...大鵰賺不到一半

沒刷牙吃早餐有多髒？　研究：像吃進10公克糞便

馬桶「噴槍」真正用途曝光！水電師傅解答...千人驚：誤會好多年

投資人且慢！　中信投信：台股短期不宜過度追高

關懷盃／馬賽雙珠許願想見你　林智勝驚喜現身喊聲打氣

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

5566合體總是獨缺他　王少偉「遭指不和」發聲揭真相了！

2020南投溫泉季11/21開跑！泰雅渡假村免費入園　東埔免費送浴衣

「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

貿協與微軟首次合作　第五期企業高階主管實戰班今結訓

狗寶寶當「預備消防汪」　督促全身重裝隊員「跑起來」

路過髮廊驚見「憂鬱柴」！圓圓臉想出去玩　網笑：阿嬤開的理髮廳

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

新奇熱門新聞

百慕達三角海底「驚見圓形大洞」

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

沒刷牙吃早餐有多髒？研究：像吃10公克屎

調查發現：7cm小鳥年收226萬...大鵰賺不到一半

馬桶噴槍用途曝光　千人驚：誤會好多年

日接21恩客！她19歲年賺逾375萬

北捷方頭哥是醫檢師　梳頭要2小時

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

講幹話列精神病　網路KUSO圖瘋傳

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋傳

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

賣腎買iPhone！少年7年後慘況曝光

連生14子！她終於迎來寶貝女兒誕生

更多熱門

相關新聞

英軍UFO密件公開再延50年　他曝驚人內幕

英軍UFO密件公開再延50年　他曝驚人內幕

兩名登山者1990年在蘇格蘭卡爾文村（Calvine）遊玩，卻拍下不可思議的一幕，一架不明飛行物體懸停在半空中，隨後還有軍方噴射機低空飛過。如今距離軍方檔案解密時間已到，但英國國防部卻臨時宣布，將推遲公布時間到2072年，引起UFO調查員波普（Nick Pope）質疑，「當世界看到檔案時，兩名證人早就過世了，當局想隱瞞什麼？。」

幽浮入侵！北極圈「大爆炸」誕出深50公尺天坑

幽浮入侵！北極圈「大爆炸」誕出深50公尺天坑

全家福見長髮女鬼站門邊！　嚇到搬家　

全家福見長髮女鬼站門邊！　嚇到搬家　

美握有外星飛行器殘骸　將公開報告

美握有外星飛行器殘骸　將公開報告

寶寶趴睡突見「神秘白影閃過」！他：第8次了

寶寶趴睡突見「神秘白影閃過」！他：第8次了

關鍵字：

百慕達三角海域百慕達三角州死亡海域X檔案Ｘ檔案

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面