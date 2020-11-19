74優質小農參加　遠東SOGO忠孝店冬季小農展11/19登場

▲74優質小農參加，遠東SOGO百貨忠孝店冬季小農展11/19登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

全台美食界、餐飲界及老饕們期待的 「好時好物 冬季小農展」於今日（19）於遠東SOGO百貨忠孝店12F會館開展，這次的冬季小農展一樣為期4天，以「時間」為經，「發酵」與「熟成」為緯，為消費者帶來一場，兼具「時間」及「風土」，名為「時間的風味」美食展。

發酵主題小農中，分別來自屏東萬丹與南投草屯的醬油釀造所，皆堅持不含防腐劑與添加物，亦不含糖，可以品嘗到真正屬於醬油的原色原味。皇埕醬油以自家田地耕種非基改黃豆，以及台灣自產的黑豆、小麥與大麥，從原料開始至發酵、入甕、蒸煮、調配、裝瓶皆自行把關，是百分之百的MIT。日照醬油以無麩質過敏為訴求，以四代釀醬的底蘊，釀出無麩質過敏的糙米醬油、料理人極愛用的老抽、生抽。



關於熟成，推薦來自恆春半島的「森色場所」以及致力推動部落生產的「台灣原味」。兩家都是在融合自然、回饋當地、保護生態永續等充滿善念的前提下推動農產品，特別推薦森色場所的「農五味蘿蔔乾」，恆春半島冬季限定特產蘿蔔「牛杙仔」，抹上粗鹽經過南台灣的日照曬乾，是充滿風土與記憶的好味道。

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以台灣酪農牛乳製造出各種深具台灣風土風味的獨特起士。本次小農展特別推薦深具風味的Ashy Goat Cheese 黑炭羊熟成乳酪。將活性炭運用在起士製作，深具風味，此次DIDA亦有販售需要排隊登記、相當知名的國內品牌威石東白葡萄酒，歐洲的傳統與風土在台灣深化，是極為美好的相遇。