沒刷牙吃早餐有多髒？　研究：像吃進10公克糞便

▲有些人習慣起床吃完早餐後再刷牙。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

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很多人都自以為，前一天睡覺前有刷牙，睡覺過程沒有進食，可以等起床吃完早餐後再一起刷牙，感覺比較有效率。但有牙醫師舉出相關研究警告，指人在睡眠時，口腔細菌的繁殖量，大約是十公克糞便的細菌量，所以如果一覺睡醒後，不先刷牙就直接吃早餐，等同於一大早就吃下10公克糞便，不利於口腔與身體健康。

日本牙醫師小垣佑一郎在「不生病的解毒飲食法」一書中指出，睡眠期間，人體口腔內的唾液分泌量會大幅減少，這會造成口腔清潔作用力降低，細菌因此容易增生。有相關研究發現，人在長時間睡眠時，細菌增殖量約等同於十公克糞便的細菌量，所以一覺睡醒不刷牙，就直接吃早餐的人，相當於吃進了多達十公克的糞便。

專家指出，不要小看唾液對口腔及身體健康的影響力，口腔若缺乏唾液分泌，這時口腔內滋生的，多半是壞菌，若口腔壞菌跟著食物一起被吞下肚，長期會影響腸道菌種平衡，更會影響人體免疫力。

小垣佑一郎提醒，口腔對人體健康的影響巨大，建議不管吃哪一餐，最好能在餐前就先刷牙，去除牙齒表面牙菌斑，並定期進行口腔檢查，才能確保口腔與身體保持在健康狀態。

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