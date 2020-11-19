新莊14歲少女昨晚失蹤！今同班同學也失聯　媽驚曝：我有載去學校

▲新莊少女失蹤。（圖／翻攝自臉書）

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

新莊一名14歲少女18日放學後就沒有回家，而她的媽媽焦急地PO網尋找並報警，但今（19日）一早，又傳出該名少女的同班同學也失聯。對此，教育局表示，除了立即要求學校瞭解及確認協處並進行校安通報外，後續將責成學校持續強化學生網路使用、交友安全教育。

據了解，兩名同學之間傳話當中有一些衝突、誤會，昨天班導師請學務處老師幫忙處理，有約雙方家長來學校談，雙方家長、學生都接受後，由家長各自帶回，不料晚上其中一名少女就失蹤。

今天早上七點多，另位少女由媽媽載她到校門口，但在看媽媽轉頭之後，少女就跑走了，而老師發現未到校後，隨即跟家長聯絡。少女的媽媽收到通知後，著急地表示，早上有載女兒來上課，到學校調閱監視器之後發現，孩子是趁媽媽離開後轉頭就跑，而少女的媽媽也在學校建議下到派出所去報案。

對此，教育局表示，本案初步瞭解該生是新莊區某國中學生，校方表示該生非高風險家庭亦非輔導個案，昨(18)日該生正常到校上課，惟放學後因故未回家，故家長除在網路上尋求協助外，並已報警，學校會配合警方協尋，校方已進行瞭解並完成校安通報。

教育局也表示，「本局就近期發生2起學生疑似失踨案件相當重視，除立即要求學校瞭解及確認協處並進行校安通報外，後續將責成學校持續強化學生網路使用、交友安全教育，並請學輔單位加強留意學生在校行為表現、同儕人際互動狀況；另請各級學校運用親師座談等時機，提供家長教育孩子網路潛在危險、誘惑及衝突應變技巧等資訊，避免類此事件發生。」