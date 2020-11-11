幼稚園給幼童餵「ㄆㄨㄣ」！家長抓包拍照　官方出來解釋了

記者鄭思楠／綜合報導

河北張家口市宣化區濱河幼兒園有家長10日氣炸爆料，多名幼童曾出現嘔吐、腹瀉、低燒等症狀。家長懷疑園方向幼童提供腐爛食物，又發現食堂垃圾袋中有變質發臭的肉餡和腐爛菜品。照片曝光，引發輿論一片聲討。

▲家長爆料，幼稚園給孩子吃垃圾。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

據《北京時間》報導，家長怒斥，上月有多名孩子有嘔吐、腹瀉等不適症狀。他們更在食堂的食品袋中發現抗生素藥物「慶大黴素」包裝袋。此外，有家長還反映幼兒園多收費問題。

宣化區委宣傳部11日通報稱，經初步調查，現場未發現腐敗變質食品及原料，家長反映的變質肉和爛菜照片，其實是食堂日常工作中清理的廚餘。宣化區政府黨組副書記指，將安排所有幼兒體檢；涉事園長則被停職檢查，並公開道歉。

▲一袋完整的腐肉豬肉。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

通報指，警方翻查攝影機畫面後，確定抗生素為患有胃炎的食堂王姓員工所服用，並非食堂工作人員在幼兒食物中添加。

通報還稱，園方收取的900多元（人民幣，下同）費用，為預收今年10月至12月以及明年1月半個月，共計3個半月的保育教育費，學期末將依據幼兒實際出勤情況予以退費。至於幼兒園收費是否涉及違規，則有待進一步調查。

通報指，針對食堂食品安全問題，該區市場監管局執法人員已檢查食品加工區域，期間有3名家長代表全程監督。經查，食堂6名食品從業人員均取得有效健康證；食品留樣櫃48小時就餐菜品均留樣並進行記錄；食品及其原料採購履行進貨查驗和台帳記錄，均已提供供貨方資質和相關產品證明文件，現場檢查未發現腐敗變質食品及原料。

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