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Mac首搭蘋果自研M1晶片　仍有英特爾晶片版可選！

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▲▼Mac。（圖／翻攝9to5mac網站）

▲蘋果新一代Mac筆電。（圖／翻攝9to5mac網站）

記者吳佳穎／台北報導

蘋果公司最新發布的13英寸MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini，終於見到搭載蘋果自家M1晶片，不過目前MacBook Pro和Mac mini仍暫有提供Intel處理器版本可選，並大多比M1搭配更高硬碟儲存容量。由於M1晶片相對多出16GB內存容量，因此可能無法像搭載英特爾處理器的Mac一樣，再自行升級記憶體儲存量。

蘋果這次推出的13吋MacBook Pro，目前有兩款搭載M1處理器的版本，分別為256GB或512GB SSD的版本，售價為1,299美元起。

還是想買英特爾處理器的消費者，也不用擔心，Apple另外提供13吋MacBook Pro 兩款為英特爾處理器版本，分別為512GB和1TB SSD規格，售價為1799美元起，搭載四核i5或i7 CPU。

另外，MacBook Pro 16吋筆電，還是維持搭載英特爾版本處理器，包括6核i7和8核i9。

Mac mini也仍有英特爾6核i5和i7選項，可讓消費者選擇，最多64GB的內存，或再自行升級。

至於M1版的Mac mini提供256GB和512GB SSD的選項，而Intel Mac mini機型僅提供512GB SSD（最高可升級至4TB）。蘋果的新款mini的售價為699美元起，最新一代的Intel mini的售價為1099美元起。

Apple自家 M1晶片的運算與記憶體容量備受市場期待，外媒指出，與Intel 32GB版本相比，M1等於增加16GB。不過蘋果推出英特爾版本的Mac也做了一些強化，例如，與M1 MacBook 2TB版本相比，Intel版本提供了更多的存儲空間，最高可升級達4TB。

由於M1晶片上提供了多達16GB的統一內存容量，因此可能無法在Mac中自行升級內存容量。
 

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