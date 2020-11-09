　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Xbox全球唯一實體開賣凌晨登場！　微軟被玩家催討主機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼微軟Xbox。（圖／記者吳佳穎攝）

▲微軟Xbox Ｓ與Xbox Ｘ將開賣，玩家試玩。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

微軟新一代的遊戲主機Xbox S以及Xbox Ｘ將於10日零時準時開賣，台灣因防疫有成，成為全球唯一實體開賣的市場。台灣微軟消費通路暨裝置事業群零售事業部總經理王釋穗說，今年玩遊戲的人暴增，微軟被玩家追著問「主機何時上市」，今年疫情讓7月以來，Xbox的遊戲訂閱（game subscription）較去年同期，有3位數成長。

在遊戲界，因防疫而夯起來的電玩主機也被玩家分「藍綠」，不過，不是政治的藍綠，而是微軟Xbox因LOGO是綠色被戲稱「綠營」，而同樣也很熱門的索尼sony電玩主機PS 5因LOGO一片藍色，被戲稱「藍營」。近期兩款主機都備受玩家引頸期盼。

▲▼微軟Xbox。（圖／記者吳佳穎攝）

▲圖左三為台灣微軟消費通路暨裝置事業群零售事業部總經理王釋穗。（圖／記者吳佳穎攝）

微軟Ｘbox主管王釋穗今(9)日在記者會上，談到這個「藍綠競爭」時笑說，在「雲端遊戲」這塊，早就藍綠大和解，微軟和索尼在雲端方面共同合作努力，而硬體方面大家各有所長，最大贏家是消費者、玩家，會有一致的雲端平台體驗，但在硬體的規格有更多選擇。

與微軟合作的PChome則表示，今年電玩主機一直是消費者想要入手的火熱商品，雙11又是消費旺季，所以相當看好Xbox銷售。目前在PChome平台的關鍵字「Xbox」搜尋流量成長了3成，再加上之前一檔的預購也是「秒殺」，非常期待這次的買氣。

▲▼微軟Xbox X是首波玩家的目標頂規產品。（圖／記者吳佳穎攝）

▲微軟Xbox X是首波玩家的目標頂規產品。（圖／記者吳佳穎攝）

王釋穗說，疫情對電玩造成「缺貨的壓力」，微軟被玩家催促要貨。第一波200台佈局，因為首波玩家都要最頂規格體驗，所以高階的Xbox X比Xbox S多佈一些貨，比例大約2:1，微軟將和經銷商一起來熱鬧開賣

而排到第一順位拿貨的玩家表示，他從昨（8）日晚間8點半左右來排隊，最期待這次新的主機的運算效能，較上一代強很多，還有快速切換的功能，以前玩遊戲，從這個遊戲跳到另一個遊戲，要重新跑程式，但現在切換很快，只要十幾秒就能切換。他說：「還有其他贈品、好康，像是搖桿上的配件有蝕刻『這次排隊的序號』，讓我們排隊排得有紀念價值，前三名也有神秘好禮，雖然官方還沒公布，但我蠻期待的！」

▲▼微軟Xbox。（圖／記者吳佳穎攝）

▲排到微軟Xbox 第一個採購順位的玩家。（圖／記者吳佳穎攝）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
好市多黑鑽卡划算！他收「4位數」回饋金推爆　網算消費金額傻了
快訊／宜蘭15歲女國中生墜樓亡！第一節課後消失…陳屍夾縫中
女警下班騎車…國小前撞路人倒地　遭2車輾過爆頭亡
《楓林網》5年狂撈7600萬　台大2碩生經營！侵權10億下場
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Xbox全球唯一實體開賣凌晨登場！　微軟被玩家催討主機

iPhone 6還能一戰！蘋果為舊機型推送iOS 12.4.9更新

打造新一代動物網紅！「幼幼班薩摩耶」超好動　用Xperia 1 II輕鬆抓住呆萌瞬間

上市三個月後 三星公開Breaking舞者測試Galaxy Buds Live影片

真正有影！　「MagSafe雙充電器」甚至可為 AirPods 充電？

瞄準雙11購物熱潮　Lenovo筆電1萬1111元即可入手、realme推兩新品搶市

折扣高達37％　AirPods 系列破天荒降價！　留下推出新耳機想像空間

iPhone 12 綠綠der！　用戶頻傳新機出現「綠幕」問題

因應遠距工作　威聯通推QuCPE網通虛擬化設備

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

Xbox全球唯一實體開賣凌晨登場！　微軟被玩家催討主機

iPhone 6還能一戰！蘋果為舊機型推送iOS 12.4.9更新

打造新一代動物網紅！「幼幼班薩摩耶」超好動　用Xperia 1 II輕鬆抓住呆萌瞬間

上市三個月後 三星公開Breaking舞者測試Galaxy Buds Live影片

真正有影！　「MagSafe雙充電器」甚至可為 AirPods 充電？

瞄準雙11購物熱潮　Lenovo筆電1萬1111元即可入手、realme推兩新品搶市

折扣高達37％　AirPods 系列破天荒降價！　留下推出新耳機想像空間

iPhone 12 綠綠der！　用戶頻傳新機出現「綠幕」問題

因應遠距工作　威聯通推QuCPE網通虛擬化設備

秀出阮經天合照！　王浩宇：他有當兵我就有當兵

張競強調總統推文不是賀電　賀函送到拜登「國安團隊」是大學問

電競大廠MSI廠房驚傳大火　官方低調證實：謝謝關心

成功率99%！把妹「聊天3攻略」撩到心花開　無聊問候語…別再傳了

浴室沒窗戶怎麼辦？5招「臭味、濕氣」全退散　關鍵要裝它

被爆14歲當太妹…髒話留言被起底！　THE9喻言道歉：接受大家批評

出道才20天…韓女團成員私聯男粉　騙走125萬「立刻換掉電話」

快訊／宜蘭15歲國中女生墜樓變形！第一節課後消失…陳屍夾縫中

《Start-Up》秀智、南柱赫頂樓激吻　先補妝看起來更美豔

中信盃黑豹旗／東山雙胞胎兄弟連線　從國小就同隊盼守備更好

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

3C家電熱門新聞

iPhone 12 尺寸通殺所有客群！　「聚焦」Pro Max 的最大優點

iPhone 12 綠綠der！　用戶頻傳新機出現「綠幕」問題

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

舊機福音！蘋果為iPhone 6推送更新

AirPods 系列破天荒降價！　折扣最高達37％

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

LINE大當機！照片影片冒全白驚嘆號

煮飯燉肉做優格 萬用鍋4千元有找

瞄準雙11購物熱潮　Lenovo筆電1萬1111元即可入手、realme推兩新品搶市

威聯通推QuCPE網通虛擬化設備

Apple超強新品「MagSafe雙充電器」悄上架！　台灣定價 4,290 元

真正有影！　「MagSafe雙充電器」甚至可為 AirPods 充電？

用Xperia 1 II抓住「超好動薩摩耶」的呆萌瞬間

iPhone 12「死當」怎麼辦？　重啟設備靠這兩個按鍵

更多熱門

相關新聞

玩家排隊28小時搶今午夜Xbox交貨

玩家排隊28小時搶今午夜Xbox交貨

微軟新主機Xbox Series X | S明（10日）正式在台發售。在開賣前1天，微軟特別與經銷商合作，在北、中、南同步舉辦首賣及體驗活動，台北場在華山1914園區金八廣場舉行。有玩家昨日（8日）晚間前來排隊，就是為了搶到少量的第一批主機。

Xbox X I S主機10日全球開賣　微軟釋排隊好康「和粉絲嗨到午夜」

Xbox X I S主機10日全球開賣　微軟釋排隊好康「和粉絲嗨到午夜」

微軟新款Xbox連17年前遊戲都能玩

微軟新款Xbox連17年前遊戲都能玩

Google發現Win7到Win10零日漏洞　微軟將盡速釋出安全修補

Google發現Win7到Win10零日漏洞　微軟將盡速釋出安全修補

11月起微軟強制IE退休！　部分網址用Edge才能連

11月起微軟強制IE退休！　部分網址用Edge才能連

關鍵字：

Xbox微軟玩家

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

饗食天堂2人同行1人免費連3天開搶

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

獨／中壢清秀妹一次進帳5萬！低收父LINE訊息曝

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

更多

最夯影音

更多
楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面