Xbox全球唯一實體開賣凌晨登場！　微軟被玩家催討主機

▲微軟Xbox Ｓ與Xbox Ｘ將開賣，玩家試玩。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

微軟新一代的遊戲主機Xbox S以及Xbox Ｘ將於10日零時準時開賣，台灣因防疫有成，成為全球唯一實體開賣的市場。台灣微軟消費通路暨裝置事業群零售事業部總經理王釋穗說，今年玩遊戲的人暴增，微軟被玩家追著問「主機何時上市」，今年疫情讓7月以來，Xbox的遊戲訂閱（game subscription）較去年同期，有3位數成長。

在遊戲界，因防疫而夯起來的電玩主機也被玩家分「藍綠」，不過，不是政治的藍綠，而是微軟Xbox因LOGO是綠色被戲稱「綠營」，而同樣也很熱門的索尼sony電玩主機PS 5因LOGO一片藍色，被戲稱「藍營」。近期兩款主機都備受玩家引頸期盼。

▲圖左三為台灣微軟消費通路暨裝置事業群零售事業部總經理王釋穗。（圖／記者吳佳穎攝）

微軟Ｘbox主管王釋穗今(9)日在記者會上，談到這個「藍綠競爭」時笑說，在「雲端遊戲」這塊，早就藍綠大和解，微軟和索尼在雲端方面共同合作努力，而硬體方面大家各有所長，最大贏家是消費者、玩家，會有一致的雲端平台體驗，但在硬體的規格有更多選擇。

與微軟合作的PChome則表示，今年電玩主機一直是消費者想要入手的火熱商品，雙11又是消費旺季，所以相當看好Xbox銷售。目前在PChome平台的關鍵字「Xbox」搜尋流量成長了3成，再加上之前一檔的預購也是「秒殺」，非常期待這次的買氣。

▲微軟Xbox X是首波玩家的目標頂規產品。（圖／記者吳佳穎攝）

王釋穗說，疫情對電玩造成「缺貨的壓力」，微軟被玩家催促要貨。第一波200台佈局，因為首波玩家都要最頂規格體驗，所以高階的Xbox X比Xbox S多佈一些貨，比例大約2:1，微軟將和經銷商一起來熱鬧開賣

而排到第一順位拿貨的玩家表示，他從昨（8）日晚間8點半左右來排隊，最期待這次新的主機的運算效能，較上一代強很多，還有快速切換的功能，以前玩遊戲，從這個遊戲跳到另一個遊戲，要重新跑程式，但現在切換很快，只要十幾秒就能切換。他說：「還有其他贈品、好康，像是搖桿上的配件有蝕刻『這次排隊的序號』，讓我們排隊排得有紀念價值，前三名也有神秘好禮，雖然官方還沒公布，但我蠻期待的！」

▲排到微軟Xbox 第一個採購順位的玩家。（圖／記者吳佳穎攝）