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白宮易主與美溝通「暫緩萊劑美豬進口」？　陳時中：目前沒打算

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▲▼白宮易主與美溝通「暫緩萊劑美豬進口」？　陳時中：目前沒打算 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

美國大選塵埃落定，拜登民主黨總統候選人拜登以284選舉人票，打敗川普214票確定當選美國總統。衛福部長陳時中今（8）日出席醫師節慶祝晚宴，被問到是否會依國民黨期望與美方溝通，暫緩萊劑美豬進口？他表示「目前沒有打算」。國民黨立委蔣萬安則表示，距離開放日剩下短短時間，美國新總統、新團隊即將就任，政府應審慎評估是否非得在明年1月1日開放進口。

台北市醫師公會第75屆週年暨醫師節慶祝大會，衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊、基隆市長林右昌、立法委員講萬安與台北市議員王世堅、吳思瑤等皆出席祝賀。

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陳時中被問及白宮易主後，與美國政府簽訂的「台美防疫夥伴關係聯合聲明」是否有所更動？與美國衛生部長阿札爾的協定是否會繼續進行？他回應，我方是與美國政府往來，相關合作還是會推動，外交單位與美方都有溝通管道，這兩天局勢持續變化，會保持高度警覺，至於是否會依照國民黨期望，與美方溝通讓萊劑美豬不要進口？他則簡短回應，「目前沒有打算」。

▲▼白宮易主與美溝通「暫緩萊劑美豬進口」？　陳時中：目前沒打算 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者嚴云岑攝）

總統蔡英文8月驟然宣布開放萊劑美豬進口，引發在野黨不滿，國民黨更多次在立院杯革法案審查。國民黨團立院總召林為洲日前更提到，假如拜登檔選美國總統，要提案撤銷美豬。被問到是否有版本？是否覺得白開放了？蔣萬安回應，「會有一個全面審慎的評估」。

蔣萬安表示，國民黨在美國新總統上任後，會用更靈活的彈性策略面對局勢，包括美豬美牛開放議題，呼籲政府國安團隊人員應審慎評估是否非得在1月1日就開放進口。而目前相關法案都還在立院審議，應該重新評估與靠量，把國人的疑慮清楚表達出來。

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