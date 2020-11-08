颱風家中淹水當泳池！　菲律賓男悠哉追劇享用「漂浮餐」

Netflix & Chill Gino Lontoc 由 Victor Jose Tadia 发布于 2020年11月1日周日

實習記者劉雪兒／綜合報導

今年第19號強烈颱風「天鵝」（Goni）於2日席捲菲律賓，強勁風勢掀掉民房屋頂並吹倒電纜線，且在受災最嚴重地區造成洪患。不過，卻有一名男網友絲毫不為所動，在淹水的家中當作「私人游泳池」，悠哉的看著Netflix，甚至還體驗「水上漂浮餐」。

根據AsiaOne報導，這名男子將自家淹水的照片PO在臉書，只見他裸著上身，穿著黑色短褲，躺在地板上追劇，並寫下「Netflix和放鬆」。從畫面可以得知，客廳的水位雖然不高，但卻足以讓他享用「水上漂浮餐」，甚至還對著鏡頭擺出POSE，心情似乎完全不受颱風天的干擾。

不過仔細觀察，就可以發現原PO並非無理取鬧，他早就把易觸電的物品移走，或放置在高處，以避免意外的發生，只有一張椅子、桌子、以及高架電風扇出現在客廳。

貼文一出，隨即引起網友們的注意，紛紛大讚男子的樂觀態度，「這就是菲律賓人的天性」、「天然的游泳池」、「即使處在逆境中，菲律賓人就是這麼樂觀」、「簡直Chill爆」、「如果水位高一點，就可以盡情的游泳了」、「私人游泳池嗎？」、「真的是很知足常樂」。

「天鵝」（Goni）重創菲律賓，強勁風勢掀掉民房屋頂並吹倒電纜線，且在受災最嚴重地區造成洪患，數十萬民眾已撤離家園，全國至少有10人不幸喪命。而當地菲律賓民防處（Office of Civil Defense）進一步指出，有將近40萬人撤離家園，其中大部分民眾逃到了避難中心。

▼低窪的貧民窟地區居民已經被疏散，因為這些地區面臨被暴潮淹沒的危險。（圖／達志影像／美聯社）