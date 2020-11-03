遭控違法兼職...北檢「查無不法」！　管中閔13字感嘆

▲台大校長管中閔。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台灣大學校長管中閔違法兼職遭彈劾案，去年被公務員懲戒委員會公開審理。不過，管中閔今（3日）晚在臉書分享台北地檢的書函，內容提及他的兼職申請都循程序辦理，並無任何公務員有積極登載不實的具體文件，故認全案查無不法事證，將9件案件全數簽結，讓他感嘆「正義雖然遲到，但不會永遠不到」。

台北地方檢察署書函指出，經查後發現管中閔兼職申請情形都循程序辦理，並無任何公務員有積極登載不實的具體文件，而填載的「國立台灣大學校長被推薦候選人資料表」，是管中閔身為被推薦候選人具名填具的資料，屬於有製作權人，並無冒用名義情形。

另外，經比對後，發現管中閔的出入境紀錄和申請核准文件，並無未經允許擅自出境或逾越核准地區的情事，所以認定管中閔與上開罪嫌之犯罪無關。

事實上，管中閔於2018年初當選台大校長，不斷爆出獨立董事、論文抄襲、利益迴避等許多爭議，甚至又被爆出到大陸廈門大學兼職，涉嫌違反公務員不得兼職的規定。

而在管中閔獲聘台大校長職務後，又遭爆料在過去擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元，幾年下來累積數百萬元。監察院通過予以彈劾，公務員懲戒委員會去年公開審理，但管中閔在庭上卻說自己被政治迫害。

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