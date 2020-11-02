漲了27倍！Uber搭8分鐘「竟要價4200元」　18歲男酒醉醒來傻了

▲ Uber在繁忙時段很有可能會增加搭乘價格。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

英國18歲男子馬特（Matt Bennett）先前喝醉，用手機叫了一輛Uber想從酒吧回家，沒想到隔天醒來的時候卻傻眼的發現，前一晚的車資竟然要價111英鎊（約4200元台幣），但總里程數才2英里（3.21公里）而已，比起平常4到7英鎊（約151到265元台幣）的費用，足足多了快27倍的價格，讓他十分氣憤。

綜合外媒報導，馬特日前在酒吧喝醉，在訂車時沒有特別注意價格，就上了車回家了，一直到隔天他在查看帳單時傻眼的發現，原本一趟只要4到7英鎊的8分鐘路程，竟然硬生生漲價到111英鎊；他說以前他就常常從酒吧搭Uber回家，但從來沒有遇過這個問題。

覺得被不合理收費的馬特急忙告知家人這件事，他的媽媽曼蒂（Mandy）則生氣的表示，兒子根本無法負擔這樣高昂的車費，而且現在工作很難找，完全無法付錢，但是即使今天經濟狀況是允許的，他們還是不會繳納這種不合理的收費。

報導中指出，馬特向Uber公司提出抗議之後被告知，因為他叫車的時候是一個繁忙時段，更因為有10點宵禁的關係，所以費用會往上調漲，111英鎊絕對是一個合理的價格。對此，曼蒂則稱若是要加收費用，在下訂單的時候一旁應該會有一個紫色圈圈跟黃色閃電的標示，而兒子的收據上卻沒有任何標示顯示因繁忙所增加的費用。

曼蒂說，因為這件事情她打電話到Uber申訴，但一周過去了甚麼問題都沒有解決，一直到媒體聯絡Uber公司之後，這筆訂單才獲得關注，並且退錢給兒子。