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動物演戲有多難？　狗4小時想睡、雞拍1個月就長大

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動物訓練師劉哥（左）安撫劇中的「里長狗」坐在公園矮牆上。右為施名帥。（酷斯本提供）

▲動物訓練師劉哥（左）安撫劇中的「里長狗」坐在公園矮牆上。右為施名帥。（酷斯本提供）

圖文／鏡週刊

遇到餓了吃、累了睡的動物演員，台灣影視劇組根本束手無策。想要順利讓動物入鏡並配合演出，偶像劇《黑喵知情》用了哪些小撇步？

導演陳保中透露，狗的電力只有4小時，除了謹慎規劃拍攝順序，鏡頭也得按照牠的體力調整。比如2個小時後要拍狗難過的戲，2小時前就要帶牠去運動散步，發洩精力，讓牠回來後變得比較累，呈現的狀態就會與難過相似。

貓則要用誘導的方式，攝影師也要運用各種角度的鏡位，讓畫面看起來符合劇情需要：「劇中有隻貓叫『波波』，有一場演牠慢慢閉上眼睛往生的戲，很多人都問我們是怎麼辦到的？其實是一邊抱牠拍攝、一邊幫牠按摩，貓覺得舒服自然把眼睛閉起來。」

為此，演員事前需做安撫動物的訓練，只要手勢正確，效果就很明顯。陳保中舉出，劇中有許多動物在醫院看診台上的戲，演員要用正確手勢抱動物看診，讓牠們有安全感，動物才能呈現出角色應有的狀態。

《黑喵知情》開鏡第1天就面臨雞一度不受控的窘境。（酷斯本提供）

▲《黑喵知情》開鏡第1天就面臨雞一度不受控的窘境。（酷斯本提供）

陳保中透露，最難的是拍一群雞列隊走路，他想像畫面是由大至小不同體型的雞排成一列在鄉間小路行走，聽起來可愛又童趣，動物行為訓練師為此經過1個月測試，才確認沒問題。

正式上場時才發現，原本訓練的小雞竟然長大了！只好趕緊再找另一批黃毛小雞加入。陳保中說：「沒想到大雞會排斥小雞，無法順利走在一起，劇組工作人員都在設法逗弄那些雞，每個人都很崩潰。」最終演員身上帶一枚響片，大雞因為經過訓練，對聲音有反應，先控制大雞，小雞自然跟著走，如此才完成拍攝。

也因為劇中有許多難搞的動物演員，反而提高真人演員參演的意願。陳保中笑說：「很多演員看到題材都樂於參演，像是蔡燦得因為很愛動物，一口答應演出，主要演員也全都養寵物，沒想到演藝圈藝人養動物的比例這麼高。」


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