討論去哪跨年！北部朋友「7成選宜蘭」他納悶　網曝光最大優點

▲現在每逢假日，雪隧幾乎都會大塞車。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在沒辦法出國，許多人選擇台灣各地趴趴走。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他問身邊朋友跨年要去哪裡，「問了身邊常駐北部的朋友，10個有7個都選擇在宜蘭跨年」，比例之高讓他驚呆。原PO說自己也去過幾次宜蘭，但玩久覺得就那樣，忍不住好奇發問「為什麼大家都喜歡去宜蘭？」

這位網友文中提到，今年因為疫情的關係，他感覺到年底都不能出國了，但又快逼近年底，他就問了身邊朋友，平常小旅行或跨年要去哪裡。結果7成常駐北部的朋友都選擇在宜蘭跨年，「這比例有點高欸！」

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原PO說自己也有去過幾次宜蘭，「但玩久覺得就那樣，可能是因為我沒去私家景點嗎（？」好奇大家旅遊會選擇宜蘭的原因是什麼。貼文一出，就連宜蘭人也現身，「身為宜蘭人的我也很好奇，到底為什麼這麼多人愛來玩，每週都在塞車，不是假日也可以塞車。」

馬上有網友指出是地理因素，「去方便吧？現在冬天剛好可泡湯」、「過雪隧很快就到了」、「方便啊！開車一個多小時就到了」、「因為很近，東西又好吃」、「離台北不算遠，環境清幽可以放鬆遠離都市塵囂」、「很近開車一下就到了，然後又有離開都市出去玩的感覺」、「近啊！有玩有吃有山有水的。」

還有人認真大推，表示真的很喜歡宜蘭，「我也想去宜蘭玩，感覺好山好水」、「小郊區的概念，觀光性又夠，去過兩次還是很喜歡」、「有山有水景點多，隱藏版美食一堆」、「宜蘭不好玩，請不要沒事來宜蘭塞車」、「可以泡溫泉啊！很舒服的地方，每年冬天一定要去。」