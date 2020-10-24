20歲新婚夫妻公證完不到5分鐘…突然「碰」遭撞雙亡　母目睹崩潰

▲新婚夫妻遭拖車撞死雙亡。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國一對夫婦到法院公證結婚，準備展開新婚生活，卻在離開法院不到5分鐘，在高速公路上慘遭大型拖車撞上，新婚夫妻倆經送醫搶救仍回天乏術，而開車跟在他們後面的新郎媽媽目睹了一切，情緒崩潰。

根據英國《鏡報》報導，來自美國德州的19歲女子摩根（Harley Morgan）與20歲男友布德羅（Rhiannon Boudreaux）2人在學生時期就相識相戀，近日決定邁向人生下一階段，前往法院公證結婚，在親友的見證下辦完了登記，2人臉上都洋溢幸福的笑容，沒想到他們才離開法院不到5分鐘，卻在高速公路上慘遭大型拖車撞上，他們的車輛當場翻滾數圈，警方獲報後趕到現場，但新婚夫妻倆經搶救仍回天乏術。

車禍發生當時，新郎的母親就開車在他們後面，親眼目睹了悲劇，她趕緊衝上前想將他們拉出，仍無法挽回2人性命；拖車司機沒有受傷，也沒有酒駕，詳細車禍發生原因仍待進一步調查。而才剛為這對新婚夫妻證婚的法官，卻在幾分鐘後要開立2人的死亡證明，令人不勝唏噓。

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