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人生如雲霄飛車！他尋獲山難失蹤者獲贈200萬　「乾瘦大叔」是山界奇人

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蕭添益是電子工程師出身，思維邏輯也非常理性，他自我分析說：「我肺活量好，是天生的，還有一定的柔軟度，綜合體能也在水準之上，所以我可以跟年輕人一起爬。」

圖文／鏡週刊

今年6月，蕭添益憑著過人的攀登垂降技術，和與眾不同的搜救邏輯，成功營救失聯10天的山難者，和夥伴獲得山難者家屬提供的200萬元搜救獎金，成為聲名大噪的救難英雄。

他曾是擁有許多專利發明的電子工程界高階主管，意氣風發，堅信未來可以靠自己規劃掌握；卻因創業失敗，人生一路下墜，失業負債、妻離子散，一切歸零。

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如今，他自認是努力的人生攀登者，情緒不見大喜大悲。他走入山林，越爬越狂，一步一步向上；此刻在他眼中，見山不是山，而是另一段可以讓他重返巔峰的人生旅程。

 

農曆7月，我們跟著高山嚮導蕭添益入山，目標是海拔3,607公尺的奇萊北峰。那裡地勢陡峭、岩壁破碎，因對流旺盛，氣候變幻萬千，是台灣山難、死亡人數最多的山域，有「黑色奇萊」之稱。凌晨3點，我們從成功山屋的溪谷出發，微弱的頭燈照亮被頁岩覆蓋的山路，每個腳步都會踩落碎石，稍不留神就跌下千呎懸崖，加上裸露岩壁，毫無植被灌叢，視覺驚悚狂敲著心跳，我們戰戰兢兢地挪移四肢，在10度低溫下很快就汗流浹背；反觀蕭添益以細碎步伐穩踏石坡，不費吹灰之力拾級而上，如履平地。

　

救難英雄　自傲是百萬分之一

過去政府以管制之名限制登山，去年因應民意開放山林，加上疫情影響，登山人口激增。今年6月屏東棚集山發生山難，獨自登山的屏安醫院副院長楊欣正失蹤多日，搜救單位出動上千人次搜尋未果，楊欣正家屬提供200萬元懸賞獎金，終在失蹤第10天，被蕭添益和夥伴洪華駿尋獲，奇蹟獲救，蕭添益成了救難英雄。但幾天後，有人指控蕭添益抄襲搜救路線，是在割稻尾。

蕭添益在我面前解釋：「說我們盜取路線？以我們的攀登能力，要去哪就去哪，不用人家告訴我。」他語調平穩，卻難掩一股神氣。多數搜救者會從山頂或最後聯絡點發散尋找，但他計畫第1天就用繩索垂降到最深溪谷搜尋，第2天到第二深溪谷，果然第3天，他們在第三深的溪谷瀑布旁找到失蹤者，「有人說他們搜過最深的溪谷，我不信，搜救軌跡會互相分享、避免重複，這都有證據。而且我們1天能攀登、垂降各1,000公尺，我敢說台灣不超過23個人有這能力，為什麼是23個？因為百萬分之一。我就這麼自傲，如果你有這種能力，我一定知道。」

言談霸氣的救難英雄個頭卻出奇嬌小，60公斤的精瘦身材，相襯之下有雙又大又黑的手掌，指頭粗礪得像山谷皺褶，皺褶自手臂趨緩綿延至頭頸，轉成飽經風霜的細紋，布滿剛硬線條的臉部，色彩斑斕的頭巾使他整個人精神矍鑠， 他年紀的確不小，56歲了，會知道要從山區下切深谷尋人，只因他也曾從人生路上跌落至谷底。


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