嘉義軍人拐8嫩妹！廁所拍性愛片「噁逼自介」　下場出爐遭判70.5年

▲簡男多次在學校廁所性侵未成年少女。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

嘉義一名簡姓男子曾在陸軍擔任志願役士兵，不料他竟利用社群媒體結識多名未成年少女，要求對方露出私密部位並趁機偷拍，再要脅少女和他發生性關係，甚至在多間學校廁所拍下與女方性交過程，被害人數高達8人。嘉義地院審理後，依16項妨害性自主罪行判處簡男70年5月徒刑，應執行12年6月；可上訴。

判決書指出，簡男在服役期間透過Instagram及臉書，陸續認識8名未成年少女，年紀最小的僅12歲；2019年7月間，簡男結識了12歲的A女，先是引誘少女掀開上衣讓他看胸部，接著趁機用手機偷拍；不久後，他和14歲的B女交往，再度用同樣手法竊錄女方胸部，還趁著2人在MTV看電影時襲胸猥褻。

2019年8月間，簡男開始和16歲C女交往，不僅用一貫手法偷拍得逞，還在雙方分手後，以「要報警」為由脅迫女方發生關係，所幸C女不予理會，最後未能得逞；同年10月，犯嫌在網路上認識17歲D女，遂邀約對方至某國小碰面，2人隨後在廁所合意性交、口交，但他卻趁女方不注意時拍下性愛過程。

今年1月間，簡男再認識16歲E女，隨後基於強制性交犯意，傳訊威脅「我是職業軍人…妳拒絕我我才會生氣」、「我只好報警讓妳入獄了」，使被害人心生畏懼到MTV赴約，接著在包廂性侵、強拍影片得逞；2個多星期後，簡男又按捺不住衝動，傳訊給15歲F女稱「可以用1000元買你的20分鐘嗎？」將她騙出後再度性侵。

食髓知味的簡男事後再以同樣手法，向G女、H女騙炮並接連得手，先後在學校廁所內逼迫2女口交、性交，同時不忘拿出手機拍片；事隔數日，簡男再度要求H女發生關係，然而這次女方不願再配合，找上好友傾訴，經閨密告知其父母後報警，警方隨後趕往某間國小廁所，當場將簡男逮捕歸案。

嘉義地院審酌，簡男明知被害人未成年，自主能力均未臻至成熟，竟為一己私慾引誘少女們裸露胸部，還利用其職業軍人身分，脅迫女方發生關係，甚至要求被害人在影片中「自我介紹」，手段之惡劣不僅破壞軍紀，更使人民處於隨時遭國家制裁之無畏惶恐中，最後依違反兒童及少年性剝削條例、強制性交等16項罪名，判處被告有期徒刑70年5月，合併應執行12年6月；可上訴。

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