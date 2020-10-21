國二男打工幫女友慶生遭罵！難過負氣離家　警「神招」找到人了！

▲警憑一張照片在台中潭子區找到負氣離家的高雄國二少年。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

高雄市一名國二男生為替在台中的女友慶生，四處打工賺錢，因被父母斥責，竟負氣離家，投奔女友，家長焦急報失蹤人口，高雄市警局少年隊警方協尋一周後，透過少年IG顯示的台中豐原車票、以及即時動態裡的一張公園照片，發現少年行蹤，通知當地警方前往，終於尋獲離家300里的少年，讓父母感激萬分。

高雄市警局少年隊警方上周接獲一名李姓男子報案，李男指稱就讀國二的兒子「小智」（化名）為了替在台中的女友慶生，四處打工攢錢，睡不好，無心上學，李男和太太斥責兒子後，小智上周負氣離家，由於擔心兒子安危，於是報警協尋。

▲警方從少年IG資料所貼的台中豐原車票，得知少年人離家到台中。（圖／CTWANT提供）



李男告知警方兒子雖後來有來電報平安，但拒絕透露人在何方，他和妻子擔心兒子會誤入歧途，或者遭人利用，請求警方協助找兒子，已為人父的少年隊小隊長李光勇接案後，深知家長擔憂的心情，於是積極尋人。

警方後來訪查小智的要好同學，透過少年IG資料發現，少年在PO出一張搭火車到台中豐原的車票，隨後又在即時動態發現少年PO出一張公園照片，警方從照片線索發現，場景是潭子區運動公園，立即通知當地警方前往公園，果真找到在公園遊蕩的少年小智。

▲警方從少年IG即時動態發現少年人在運動公園，請當地警方協助，果真找到人。（圖／CTWANT提供）



小智父母獲悉兒子尋獲，喜極而泣，但李父因為工作一時無法前往，小隊長李光勇二話不說，連夜和隊員陪同小智母親驅車到台中，母子歡喜團圓，小智的父母對少年警察隊員警的熱心協助，深感謝意，警方也將持續關懷協助小智就學。

少年隊隊長王春生表示，高雄市自震驚全國「高雄少女遭誘拐囚禁案」後，自9月26日起，受理18歲以下少年的失蹤人口案後，單一窗口會立即通報少年隊及婦幼隊列管，並比照重要案件啟動協尋機制避免青少年受害，經統計近2年18歲以下失蹤人口尋獲率接近100%。

王春生呼籲，家長應多關懷、注意少年，是否因個人特殊喜好或貪玩網路遊戲進而影響學業或生活情事，若家長需要協助，可撥打少年警察隊設關懷諮詢專線：07-3954648，警方會視個案即時處理或提供可行解決方案，並針對需求進而轉介教育局、社會局或少年輔導委員會等單位，提供協助處理或就學、就業相關輔導。

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