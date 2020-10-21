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每次起飛需清空甲板　空警-600上山東艦難扛24小時預警任務

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大陸軍迷繪製空警-600的CG圖。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸軍迷繪製空警-600的CG圖。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸新艦載預警機「空警-600（KJ-600）」被披露已在今年8月底完成首次試飛，讓解放軍期待未來能為航母編隊添增戰力。從目前已服役的「遼寧艦」及「山東艦」航母來看，若陸方急需空警-600上艦只能採取滑躍起飛，屆時為了有足夠滑跑距離恐怕需要清空整個甲板，同時在輕油載的條件下也將其預警能力大打折扣。

從技術角度來看，如果艦載固定翼預警機有足夠大的推重比，就有可能實現滑躍起飛。根據大陸多數軍事專家推斷，空警-600將使用WJ-6C渦槳發動機，從其功率和平臺氣動效率來看，採用只裝一半左右燃油的輕載低負荷模式，該預警機應該是可以從「遼寧艦」及「山東艦」上滑躍起飛

但需要注意的是，渦槳發動機的推力提升慢，需要足夠長的滑跑距離，恐怕每次空警-600起飛都要清空甲板，顯然不利於航母甲板的綜合利用。

▼解放軍已服役的遼寧艦和山東艦航母。（圖／翻攝自觀察者網）

▲中國海軍遼寧艦和山東艦。（圖／翻攝自觀察者網）

除此之外，空警-600要滑躍還必須輕載起飛，將極大限制其作戰航程與滯空時間。「兵工科技」指出，由於解放軍目前並沒有可以用於艦載加油的空中加油機，因此空警-600在滑躍型航母上的使用受到一定限制，即便可以使用，也必須依賴於陸基加油機的支持。

文章強調，一旦離開陸基加油機服務範圍來到藍水大洋，空警-600輕載滑躍起飛後預警時間和能力大幅下降，以一艘航母通常搭載3架艦載固定翼預警機即可覆蓋24小時預警任務的情況下，很明顯採取滑躍起飛的空警-600恐難扛此項重任，「一旦無法實現全天候24小時預警支持，對於航母編隊而言，則意味著巨大的安全風險。」

不過大陸目前正在全力建造的003號航母，據稱將採用電磁彈射起飛和攔阻系統，屆時外型類似E-2鷹眼空中預警機的艦載版空警-600，也將在003身上實現重載彈射起飛，充分發揮其設計指標和綜合作戰能力。從目前公開的性能數據顯示，該機最高速度693 km / h，最大航程2800公里，號稱配備大型AESA雷達，偵測範圍可達200英里（約321公里），能遠距離有效探測F-22和F-35隱形戰機。

▼空警-600西安衛星照曝光。（圖／取自微博）

▲▼空警-600西安衛星照曝光。（圖／取自微博）

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