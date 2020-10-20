「脫外套」救破頭爺爺染血　新莊高中生找到了！他哽咽洩心痛回憶

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「脫外套」救破頭爺爺染血　新莊高中生蕭子秦找到了！他哽咽洩心痛回憶

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▲跌下階梯！新莊爺爺「頭重擊血狂流」　丹鳳高中生神救援。（圖／翻攝自臉書／新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可）

▲新莊爺爺跌破頭血濺捷運站出口，丹鳳高中生脫外套神救援。（圖／翻攝臉書）

記者許力方／綜合報導

新北市新莊區捷運丹鳳站19日晚間有一名老翁在出口處跌倒，頭部撞地受創血濺一地，附近的丹鳳高中學生目擊，火速衝上前脫下外套幫忙止血，暖心的一幕被網友讚爆。丹鳳高中校長20日表示，該生為就讀高三的蕭子秦，將在學校晨會時公開表揚、記小功一次，蕭子秦受訪時直說，當時是因為想到過世的爺爺。

網友19日在「新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可」發文提到，傍晚6點左右，在丹鳳站一號出口看到，一名白髮老翁步行下階梯時，不慎跌落撞到頭部，倒臥人行道，學生見狀立刻用外套扶頭止血，並按照醫護人員在電話中的指示，等待救援，讓在場的民眾十分感動。

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丹鳳高中校長曾慧媚20日受訪時表示，這名學生是語文實驗班高三學生蕭子秦，與班上同學相處融洽、是很溫暖的人，歌聲也很好聽，英文、音樂等表現突出，曾陪同到日本姐妹校交流，畢業旅行時還表演吉他自彈自唱，是校內活躍學生，將在晨會時公開表揚記功，希望其他同學能效法學習。

「只是剛好遇到。」蕭子秦接受媒體訪問時謙虛表示，從小就跟阿公、阿嬤感情要好，當時路過看到老翁跌倒，想起5月才剛過世的爺爺，沒想太多就上前幫忙，但因老翁流很多血，才脫下外套幫忙扶住傷口止血，以後即使再碰到也會伸出援手。

蕭子秦受訪時一度哽咽說，爺爺的離世讓他真的很難過，幾乎是被爺爺奶奶帶大，小時候爺爺也常推車帶他去過很多地方，國三以後爺爺的病況越來越嚴重，讓他心痛的是，「以前總是爺爺推著我，後來竟是我推著坐輪椅的爺爺」，不忍看著老人家痛苦，心中都會不自覺浮起爺爺住院的經驗。

蕭子秦說，當晚帶著被血染紅外套回家，阿嬤嚇壞以為是他受傷，經解釋後沒責怪，還笑說家人都有熱心助人的基因，但外套洗過仍殘留一些味道。他也分享，大3歲的哥哥國中時也曾推著殘障人士走4公里到捷運站，結果太晚回家，大家一度誤以為是遇到綁架案。

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