最古老「半島歌謠」首度台北演出！門票秒殺將加設「露天大螢幕」

▲屏東恆春民謠音樂劇場《半島風聲相放伴》首度搬上台北。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

來自島國最古老的「半島歌謠」，承載著土地的世代記憶，經由阿嬤彈唱月琴，一開口就令人雞皮疙瘩！屏東縣政府主辦的「半島歌謠祭」在去年首度以音樂劇形式演出，造成當地轟動，今年受到文化部支持，將恆春民謠音樂劇場《半島風聲相放伴》首度搬上台北，10/24週六晚間於花博舞蝶館舉行盛大公演。活動為免費索票，短短幾天迅速秒殺，不過主辦單位今（20）日宣布，將在當晚在戶外架設「露天大螢幕」，讓更多民眾能夠參與！

屏東縣政府主辦的「半島歌謠祭」從2018擴辦以來將邁入第3年，去年首度結合戲劇元素，成為音樂劇，邀請台南人劇團與斜槓青年創作體共同製作《平島風聲相放伴》，以恆春、滿州民謠音樂作為主體的劇場表現形式，將20多位民謠傳藝師的人生故事作為文本。沒想到表演在當地造成轟動，從潘孟安縣長本人到地方鄉里居民都紛紛討論。

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▲阿嬤彈唱月琴，一開口就令人雞皮疙瘩！（圖／記者林育綾攝）

策展統籌人李明璁說明，今年春天時，半島歌謠表演更首度到屏東演藝廳演出，也是首次進入比較精緻的藝術殿堂，門票索取照樣秒殺，叫好叫座的程度超乎大家想像。因此屏東縣政府和文化部都認為，這股能量不只停留在屏東，將首度北上，10/24週六晚間於花博舞蝶館舉行盛大公演。

他也分享，「月琴」對恆春歌謠與台灣文化來說十分關鍵，由於時常到屏東，每到恆春買個飲料，就能看見有人在廟口或樹下彈唱，而且現在當地的小朋友，拿起月琴就可以彈唱，讓他讚嘆當地人，「他們不是藝術歸藝術，生活歸生活，而是讓藝術就是生活得一部分」。

因此這次北上演出，也是企圖把這麼有活力的能量帶到台北，讓更多人看見台灣的庶民文化與生活融合，藝術性還是那麼的高，當阿嬤一拿起月琴彈唱，「我相信不論是什麼語言的人，一聽到都會雞皮疙瘩，感動不已！」

李明璁認為，這也是一種「歌謠的文藝復興」。從1967年史惟亮和許常惠老師下鄉採集歌謠開始，1971年出生於屏東的月琴彈唱歌手陳達受邀至台北錄製唱片，到1978年還被編進雲門舞集劃時代的舞作《薪傳》，就是以陳達的《思想起》揭開序曲，先人渡海來台的拓荒精神，在歌聲與舞蹈中被重溯、記憶與承繼。

▲此次演出以「唱民謠的女人」為主題，還有三代同堂表演。（圖／記者林育綾攝）

此次演出以「唱民謠的女人」為主題，以恆春在地的女性月琴傳人作為整齣戲的發展核心，以琴作為引子，深入理解月琴如何與她們的生活互相交織。全劇以台語、民謠、四句聯交互並陳的語言表現，透過傳藝師們、恆春孩童的吟唱與彈奏，自然深刻地演出屬於半島悠遠歷史的滄桑與豁達，静美日常的歡喜和憂愁，體現月琴精神的世代傳承。此齣戲去年演出好評不斷，今年10月24日於台北花博公園舞蝶館再現的同時，也特別收錄成原聲帶，於演出當天現場展售。

除了壓軸大戲《半島風聲相放伴》，期間還有音樂論壇、音樂市集、打卡點等系列活動同場加映，2演出當天下午2時起在花博舞蝶廣場舉行音樂市集，也有屏東的好食好物，一邊欣賞動人的音樂表演，相關活動訊息可上臉書粉絲專頁「半島歌謠祭」查詢。

屏東縣政府文化處表示，半島歌謠祭是從2008年「恆春國際民謠節」傳承下來的節慶活動，今年將於11月4日至8日在恆春西門廣場登場，有民謠大賽、馬戲、詩市集、老調新聲系列活動，也歡迎各地民眾一起感受落山風的歌聲。

▲恆春民謠音樂劇場《半島風聲相放伴》首度搬上台北，10/24週六晚間於花博舞蝶館舉行盛大公演。（圖／記者林育綾攝）