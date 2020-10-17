想不起來哪一首？Google推「新功能」對手機哼10秒　音癡也搜得到

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Google推「哼即搜」功能！對手機哼10秒　音癡也搜得到

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Google推出哼唱即可搜歌的新功能。（翻攝自「Google」YouTube）

圖文／鏡週刊

Google這幾年不斷將其附設工具推陳出新，除了翻譯、地圖等應用程式受到大批使用者喜愛，近日還宣布新增了哼唱即可搜歌的「Hum to Search」全新功能，讓人不用播放原曲，即可知道是什麼歌。

Google今年因為疫情的緣故取消了每年都會舉辦的新技術發表會「Google I/O」，改為在16日舉辦線上的「Search On」活動，對外界發表其以「AI技術」為導向所更新的Google搜尋功能。

其中，「哼歌搜歌」的功能主打只要對著Google的語音搜尋說出「What's the song」（這是什麼歌），或是按下搜歌鈕，隨後以哼唱、吹口哨或是直接演唱的方式持續10秒鐘左右，Google即可幫你找出你在唱的是哪首歌。

只要對著手機哼唱歌曲，Google就可以幫你搜出那是什麼歌。（翻攝自「Google」YouTube）

更有趣地是，Google還會告訴你它所搜尋出來的這首歌，和你所演唱的歌曲有多少相似度。此外Google還表示，由於他們利用機器演算法將各種類型的聲音變為一串數列，未來只要此一技術成熟，無論演唱者音準如何，他們都可以準確搜尋到相對應的歌曲。

畫面上甚至還會顯示搜尋結果與使用者所哼唱的歌曲有多相符。（翻攝自「Google」YouTube）
 


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