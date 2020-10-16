虎斑犬「沒綁鍊」暴衝家門外！2正妹屁股、腳踝遭猛咬…超慘傷勢曝

▲林男飼養的虎斑犬因未加以管束，直接衝至家門外，接連傷害兩名女子的腳踝、臀部。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／嘉義報導

嘉義林姓男子飼養的虎斑紋土狗於今年2月、4月間分別咬傷李姓女子的左腳踝、張姓女子左側臀部，而兩名女子事後皆報警處理，案經檢方偵查，林男被依過失傷害罪起訴。對此，日前嘉義地院審結，將林男判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，林男於住家飼養虎斑犬，卻疏於管束，未做適當防護措施以及在旁陪伴，造成虎斑犬二度傷害路人。第一起發生於今年2月9日晚間，李女乘坐友人機車行經林男住處時，虎斑犬竟突然衝上前，咬傷她的左腳踝，造成腳踝上留下狗咬傷的痕跡，以及多處不規則撕裂傷、深及肌肉層、傷口感染化膿等傷害。

第二起則發生於同年4月14日，張女徒步行經林男住處時，虎斑犬同樣未受到適當管束，趁林母開門之際，衝至家門外，當場咬傷張女臀部，造成張女受有左側臀部無異物撕裂傷口之傷害。

對此，林男坦承犯行，而法官認為，林男身為飼主，卻未加以管束犬隻，造成兩起傷害事件發生，另審酌雙方尚未達成和解，受害者的傷勢程度及身心狀況，依過失傷害罪，將林男判刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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