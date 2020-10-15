「陰陽眼醫佛」騙姊妹3950萬買佛地　反控她們找白龍王下咒搶財產

記者黃翊婷／台北報導

宜蘭李姓女子號稱有陰陽眼，並且可以隔空向神佛抓藥，還自封「佛醫」，但她被指控2012年至2014年間誆騙一對張姓姊妹，讓她們拿出3950萬餘元購買佛地消災解厄。高等法院合議庭認為，李女假借神通之力取信，導致張姓姊妹誤信真的可以醫治疾病，最終判她應賠償兩人各1975萬元，全案仍可上訴。

▲李女自稱可以隔空抓藥，因此被封為「醫佛」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

張姓姊妹在判決書中主張，李女自稱醫佛，2012年1月間誆騙「要買佛地對往生的人比較好，對我們的身體方面也會比較好」、「購買小佛地可共修供佛」，當時她們信以為真，乖乖匯款買佛地；2014年間父親過世後，對方又騙說「要買大佛地，功德比較大，對家族及全家都比較好，消災解厄，可以大家一起共修」、「買大佛地，就是買地蓋房子，可以當佛地來共修供佛，對往生的人也比較好，也可以增加福德」，她們再度上當並匯出款項，前後一共給出3950萬餘元。

然而，姊妹倆等到2017年底都沒有被告知購地結果，於是請子女陪同前往李女家詢問，結果得到「錢是用來彌補我為妳們承擔禍害的對價」，這才驚覺受騙，氣得提告各自求償1975萬元。

面對上述指控，李女辯稱，張姓姊妹是因為家產問題來尋求宗教方式處理，拒絕之後，兩人竟然委請白龍王施以邪術，她才勉強同意與菩薩溝通，協助取回張父在2013年間出售的土地，匯款的費用是作為傷害她的賠償，「當時我丈夫突發急性腎衰竭，可能與她們委請他人施以邪術有關，我勉為同意協助，她們履行承諾（給錢）」，而且一直以來她都是替人治病並收取費用，並未以購買佛地共修為由，逼信徒捐獻。

▲李女辯稱從未要求信眾買佛地，但被證人打臉。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

不過，劉姓證人出面證稱，她是在2012年12月間找上李女治療，期間遇過張姓姊妹好幾次，那時有8個人被選為金剛，要前往佛堂發願，李女曾向信眾表示可以買佛地共修治病，以後還能拿來度假用，「某次治病時，老師向我說，張姓姊妹有說如果取得父親財產，會拿錢來買佛地，至於最後有沒有買成，我不清楚。」

刑事方面，李女已被依詐欺取財罪判處2年8月有期徒刑確定。而在民事求償方面，高等法院合議庭認定她假借神通之力誆騙姊妹倆，上述辯詞不足採信，日前裁定應賠償姊妹兩人各1975萬元，全案仍可上訴。