鄭文燦上菜「桃園市長限定三杯雞」　萌喊：有沒有很香

記者林昱萱／台北報導

前無古人、後無來者！台灣史上最大廚藝選秀節目《料理之王》即將在10月23日上線，每周五晚間21:00在《ETtoday新聞雲》全平台播出。對此，桃園市長鄭文燦也特意拍了影片響應親手做料理，秀出一手拿手好菜「三杯雞」，公開推薦家鄉味。

▲桃園市長鄭文燦上菜。

在影片中，鄭文燦化身為「阿燦師」在鏡頭前大方首推在地家鄉味的拿手料理「桃園市長限定三杯雞」，他先介紹了用到的食材「土雞半隻、青蔥、辣椒、薑片、蒜、糖、香菇」。開始料理時，首先用大火將香菇爆香，接著再加入土雞、薑片翻炒。

▲鄭文燦不藏私分享食材、烹煮方法。

在翻炒時鍋中發出誘人的滋滋聲中，鄭文燦說，當均勻翻炒到變色時，再倒入醬油、加水、蔥段、少許鹽，再蓋上鍋蓋悶煮上色就可以完成。等待時，他也俏皮地開起玩笑，「鍋蓋掀開才會看到真相」、「不負責任就叫甩鍋」，讓在場的同仁都忍不住笑出聲來。

▲▼鄭文燦認真製作料理。

最後，當鍋蓋掀開，誘人的香氣也隨之迸發出來，鄭文燦看著色、香、味俱全的三杯雞，也忍不住露出萌萌燦笑，「哇有沒有看到！這顏色大功告成」。

對於親手做料理的成果，鄭文燦也開心地對著鏡頭說，「有沒有覺得很香」，對於自己的拿手菜色有著絕對的自信，超萌的模樣、優秀的廚藝，也讓在場者紛紛比讚。



《全民煮好菜》料理之王影音投稿活動

影音投稿：109年9月30日（三）11:00 起至109年11月5日（四）23:59止。

人氣投票：109年11月6日（五）11:00 起至109年11月15日（日）23:59止。

影片格式

比例：1920*1080

大小：100MB內

片長：3mins內