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巧克力餅鑽出小魚乾　創意零食「仰望星空派」

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實習記者劉佩婷／綜合報導

「仰望星空派」（Stargazy pie）是英國的一道傳統菜餚，材料包括沙丁魚、雞蛋、馬鈴薯，烤過的魚身、魚頭突出，看起來在仰望天空，所以才取名為「仰望星空派」，同時有黑暗料理之稱，近日有位日本網友把仰望星空派用巧克力餅乾代替，中間插上多隻小魚乾，鹹甜交雜的風味在推特上引起討論。

▼英國傳統的仰望星空派。（圖／翻攝自Facebook／OllieEats）

▲英國的仰望星空派。（圖／翻攝自Facebook／OllieEats）

網友對於原版的仰望星空派各有正反兩評，「 文青的名字，噁心的樣子。」「 死不瞑目派。」但還是有其他的支持者表示，「 這道料理好特別！必須延續傳統的味道」「 看到內餡有培根、鮭魚和馬鈴薯泥我就餓了。」而對於改良過後的仰望星空派網友紛紛表示讚同「太有創意了！」「真的是重現英國傳統美食！」

根據日本媒體表示，日本網友改造新版的仰望星空派大獲好評，因外型可愛生動，上面還差了四隻小魚乾，吃過的都讚不絕口，因一句「觀眾們都是沙丁魚」獲得靈感，就利用身邊的食材做出這道延續傳統且好吃的料理，而且吃過元版的他也表是：「那一點也不布好吃！」

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