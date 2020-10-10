遭陌生口罩男潑硫酸！台南正妹慘毀容治療4年…崩潰：幫我找凶手

▲女網友4年前遭潑酸，凶手至今仍未遭逮。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

台南一名年輕正妹4年前遭陌生男子潑硫酸，導致面部嚴重灼傷，甚至一度命危，事後經歷多次手術，姣好的面容卻早已無法回到原樣。更令人無奈的是，凶手至今依然逍遙法外，讓被害人連求償也沒辦法，內心飽受煎熬，忍不住在臉書發文大喊「我真的不想放棄找兇手這件事」，希望廣大網友幫忙找出犯人。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」控訴，她4年前和家人外出吃飯，晚間9時許打算牽機車騎回家，途中遇到一名戴著口罩和鴨舌帽的陌生男子，對方二話不說就朝她潑硫酸，「我完全不認識他，他收了別人的錢就潑我硫酸，當時教唆的人故意跑到北部去，所以教唆的人沒事，而我卻治療四年多」。

女網友透露，她被潑硫酸後顏面嚴重灼傷，4年多來經歷多次手術，甚至曾被發出病危通知，不僅身心飽受折磨，也耗費了大量時間和金錢，誰知凶手至今仍逍遙法外，自己求償無門，還曾為此寫信到總統信箱，結果都沒有下文，讓她深感「社會上就是這樣，你無權無力，叫天不靈叫地也不靈」，希望網友幫忙追凶。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言幫忙打氣，「辛苦了！妳一定受了很大的苦」、「這幾年妳一定受了極大的痛苦」、「無法想像當下妳有多害怕多驚恐多無助，希望能早日找到兇手」、「加油！這世界還有很多美好的事等著妳實現」。

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