　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭陌生口罩男潑硫酸！台南正妹慘毀容治療4年…崩潰：幫我找凶手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

女網友4年前遭潑酸，凶手至今仍未遭逮。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女網友4年前遭潑酸，凶手至今仍未遭逮。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

台南一名年輕正妹4年前遭陌生男子潑硫酸，導致面部嚴重灼傷，甚至一度命危，事後經歷多次手術，姣好的面容卻早已無法回到原樣。更令人無奈的是，凶手至今依然逍遙法外，讓被害人連求償也沒辦法，內心飽受煎熬，忍不住在臉書發文大喊「我真的不想放棄找兇手這件事」，希望廣大網友幫忙找出犯人。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」控訴，她4年前和家人外出吃飯，晚間9時許打算牽機車騎回家，途中遇到一名戴著口罩和鴨舌帽的陌生男子，對方二話不說就朝她潑硫酸，「我完全不認識他，他收了別人的錢就潑我硫酸，當時教唆的人故意跑到北部去，所以教唆的人沒事，而我卻治療四年多」。

遭口罩男潑硫酸！台南正妹臉灼傷　「治療4年慘毀容」崩潰：幫我找凶手

女網友透露，她被潑硫酸後顏面嚴重灼傷，4年多來經歷多次手術，甚至曾被發出病危通知，不僅身心飽受折磨，也耗費了大量時間和金錢，誰知凶手至今仍逍遙法外，自己求償無門，還曾為此寫信到總統信箱，結果都沒有下文，讓她深感「社會上就是這樣，你無權無力，叫天不靈叫地也不靈」，希望網友幫忙追凶。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言幫忙打氣，「辛苦了！妳一定受了很大的苦」、「這幾年妳一定受了極大的痛苦」、「無法想像當下妳有多害怕多驚恐多無助，希望能早日找到兇手」、「加油！這世界還有很多美好的事等著妳實現」。

延伸閱讀
國慶前夕也來！共機運8、運9侵門踏戶我防空識別區　今年累計達221架次
做魚療全身太酥麻！女爽到「尿失禁」...下秒魚全被毒死
演女鬼沒人知！女星一年狂拍「9部三級片」爆紅　劇中驚見男友與母親激戰

►用過必回購

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
蔡英文國慶演說講稿搶先看　宣布3經濟策略、最新兩岸外交
女清潔工遭酒駕猛撞！「肋骨整排斷」顱內出血　家屬沉痛放棄急救
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女三寶台中「神鬼右轉」理由超傻眼！22歲騎士閃不過…撞飛輾車底亡

遭陌生口罩男潑硫酸！台南正妹慘毀容治療4年…崩潰：幫我找凶手

台北凌晨街頭鬥毆！小黃運將遭圍毆爆打　狠男咆哮目擊者：快滾

康軒女員工看霸凌字條痛哭！老董下令「抓內鬼」關鍵對話曝光

富商直升機秘密基地曝光　友人涉偽證「最高7年」刑責比駕駛重

女清潔工遭酒駕猛撞！「肋骨整排斷」顱內出血　家屬沉痛放棄急救

國慶連假首日悲歌...全台3人下午溺斃　她遭「2樓高巨浪」秒吞噬

滑手機被攔下！女騎士機車輾女警…失控大吼：誰叫妳要擋我

快訊／火勢燃燒猛烈！　宜蘭龍德工業區工廠暗夜大火

斧頭從耳邊唰過！「樹林雙刀男」瘋狂扔斧　勇警「側身」霸氣壓制

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

陳立農面對「失控小孩」秒嚴肅！　「吹哨建立規矩」…汪蘇瀧服了

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

冒失騎士「直撞公車」急煞超驚險 他尷尬倒退嚕...目擊者笑噴全錄下

女三寶台中「神鬼右轉」理由超傻眼！22歲騎士閃不過…撞飛輾車底亡

遭陌生口罩男潑硫酸！台南正妹慘毀容治療4年…崩潰：幫我找凶手

台北凌晨街頭鬥毆！小黃運將遭圍毆爆打　狠男咆哮目擊者：快滾

康軒女員工看霸凌字條痛哭！老董下令「抓內鬼」關鍵對話曝光

富商直升機秘密基地曝光　友人涉偽證「最高7年」刑責比駕駛重

女清潔工遭酒駕猛撞！「肋骨整排斷」顱內出血　家屬沉痛放棄急救

國慶連假首日悲歌...全台3人下午溺斃　她遭「2樓高巨浪」秒吞噬

滑手機被攔下！女騎士機車輾女警…失控大吼：誰叫妳要擋我

快訊／火勢燃燒猛烈！　宜蘭龍德工業區工廠暗夜大火

斧頭從耳邊唰過！「樹林雙刀男」瘋狂扔斧　勇警「側身」霸氣壓制

北漂女63萬積蓄被「殺豬盤」狠心騙光！她絕地反殺…結局超展開

最難熬一年！命理師曝「十二生肖轉運法」　剩4個月運勢扶搖直上

女三寶台中「神鬼右轉」理由超傻眼！22歲騎士閃不過…撞飛輾車底亡

摘除子宮突回春！人妻激戰「愛液狂噴」　走路滴出水…就醫傻了

遭陌生口罩男潑硫酸！台南正妹慘毀容治療4年…崩潰：幫我找凶手

男童頂嘴「你不是我爸」　繼父暴氣狠勒斃...法院判刑出爐

中職／悍將輸不得派邦威搶勝　桃猿本土王溢正應戰

iPhone 12要來了！售價一次看　價差可達「2萬元」...爆有7美色

台北凌晨街頭鬥毆！小黃運將遭圍毆爆打　狠男咆哮目擊者：快滾

日節目揭露「下藥撿屍正妹」太震撼！夫集體「婚內性侵」再迷昏換妻

蚊子停汪頭上...爸「猶豫5秒巴蕊」 結果失敗掀網笑噴：白白被巴一下

社會熱門新聞

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

清潔工遭酒駕猛撞　家屬放棄急救

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

滑手機被攔下！女騎士失控機車輾女警

雲林新手女駕駛誤踩油門　撞毀超商落地窗用餐區

4大學生夜探柴山鬼洞！0點0分驚傳女詭嚎哭

斧頭從耳邊唰過！雙刀男瘋狂扔斧　勇警側身急閃霸氣壓制

連假首日悲歌...全台3人下午溺斃

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

健美選手中風　告前東家工作血汗敗訴

台北凌晨街頭鬥毆　運將遭圍毆

新竹咖啡廳天花板整片砸下　路過少女慘被砸頭

康軒女員工看字條痛哭　家長灌爆掀退訂潮

富商直升機秘密基地曝　友涉偽證刑責更重

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

清潔工遭酒駕猛撞　家屬放棄急救

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

琳妲請求不要再鬧！瑋哥：事實跟妳理解的差很多

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

許瑋甯「下衣失蹤」狂露美腿　網點開驚了！

狼魔出獄復仇性侵少女　她被活活燒死

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

更多

最夯影音

更多
「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」
相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面