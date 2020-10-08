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傳承廟宇歷史精神　蘭陽媽祖文化節神將體驗營讓你「舞尪」

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▲2020蘭陽媽祖文化節神將體驗營讓你「舞尪」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲2020蘭陽媽祖文化節神將體驗營讓你「舞尪」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府為了更深度推廣廟宇文化、傳承廟街民俗活動，2020蘭陽媽祖文化節特別辦理「神將體驗營」，12日起至18日止，在宜蘭東嶽廟廟埕及宜蘭演藝廳走廊熱鬧開課，邀請所有喜愛廟宇文化的朋友，歡喜逗陣來「舞尪」。

「大神尪」神將是蘭陽地區自清末以來，神明遶境時，以護衛身分，行於神轎前，負責開道驅邪，以佑平安，因其身形巨大，多以木刻、竹籐編、刺繡等傳統工藝技法合組而成，其中空身軀，遶境出巡時，由人鑽入代為行走，自然擺動的雙臂，如走路有風，好不威風，所以又稱這陣頭為「大身尪」，在媽祖遶境時，大神尪千里眼、順風耳左右護衛出巡，為活動增添莊嚴熱鬧的景象。宜蘭是神將發源地，廟宇神將風氣相當鼎盛，其中又以宜蘭東嶽廟最為人所知。

宜蘭東嶽廟建廟於1878年，已有142年歷史，創建全台第一座「百年聖轎神將宗教文化館」，館藏30多尊大神尪及百年神轎等民俗文物及豐富史料，保有了生存在宜蘭這塊土地的共同記憶。

2020蘭陽媽祖文化節是宜蘭縣年度宗教盛事，為推廣宗教文化，縣府今（2020）年與宜蘭東嶽廟合作辦理「神將體驗營」，除了傳承廟街民俗活動，亦讓民眾能更加瞭解傳統民俗藝陣文化的奧妙；同時，將安排於蘭陽媽祖文化節的第3天（10月25日），讓學員跟隨宜蘭東嶽廟的20尊「大神尪」，於武暖大排（宜蘭市接香點）一起迎駕媽祖隊伍，巡境宜蘭市，護佑宜蘭。

8日在東嶽廟廟埕前，特別邀請外國朋友來體驗華人的神將文化，並由縣長林姿妙親自打鼓擊奏，外國人也瘋神將，現場迸出精采有趣的火花。林姿妙表示，媽祖慈悲，長期守護及保佑大家，縣政府辦理的「神將體驗營」特別結合現代街舞，讓神將藝陣表演形象正面化，並推廣青年學子正當休閒活動，以永續傳承地方廟宇神將資產，讓更多人親臨體驗宜蘭獨特的民俗藝陣，意義非凡。歡迎所有喜愛廟宇文化的朋友踴躍報名，歡喜逗陣來「舞尪」，並邀請大家23日至25日，一起跟著媽祖來遶境祈福，除疫保安。

「神將體驗營」自即日起開始報名，額滿為止，活動全程免費，參加學員另加贈媽祖文化節紀念T及毛巾。報名網址：https://reurl.cc/6lN9NZ。

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