立院初審　調戲同性最高可處6000元罰鍰

▲社會秩序維護法第83條條文修正草案，將現行規定針對調戲「異性者」裁罰，改為「他人」，讓裁罰對象不僅限於調戲異性。（示意圖／免費圖庫pixabay）



文／中央社記者王承中台北7日電

立法院內政委員會今天初審通過社會秩序維護法第83條條文修正草案，由於現行規定僅針對調戲異性者裁罰新台幣6000元以下罰鍰，無法適用同性猥褻事件，因此將異性改為他人，讓裁罰對象不僅限於調戲異性。

有鑑於近年來同性猥褻事件日益增多，但現行社會秩序維護法第83條，僅針對以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲「異性」者，處6000元以下罰鍰，無法適用於同性猥褻事件。

立法院內政委員會今天初審通過社會秩序維護法第83條條文修正草案，將現行條文內「異性」兩字，修改為「他人」。明定，以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲他人者，處6000元以下罰鍰，讓裁罰對象不僅限於調戲異性。

根據修正草案的立法說明指出，社維法第83條條文創設之旨在維護社會善良風俗，對於以猥褻言詞、動作及其他方法調戲異性者施以罰鍰，但相關情事若加諸於同姓者，也有違反倫常之虞，所以裁罰的對象不應僅限於調戲異性。

不過，列席的內政部次長邱昌嶽表示，所謂調戲他人，目前在性騷擾防治法中已有相關處理的機制，而且最近幾乎沒有以社維法移送調戲他人的案件，其實內政部目前正針對社維法進行通盤檢討，本條內容目前是傾向於刪除。