女科學家「愛上」新冠病毒！超狂情色小說　獲亞馬遜3.9顆星評價

▲Kissing the Coronavirus（圖／翻攝自amazon，下同）

圖文／CTWANT

為了增添情趣或是購買率，不少的情色電影產業或是小說的題材可說是五花八門，不過在國外，卻有情色作家以新冠肺炎為主角創作，沒想到在亞馬遜的評論榜獲得不錯的評價

根據《紐約郵報》報導，這名做作愛德華斯（MJ Edwards）的女作家，出版的「情色小說」描述女研究員和新冠病毒之間的「愛情」，這本名為《親吻新冠肺炎》（Kissing the Coronavirus）的情色小說，封面是一名身材火辣的女性和一名宛如「綠色浩克」的男性相擁，小說中的女主角亞莉莎博士（Alexa Ashingtonford）博士，和一群科學家組成團隊，共同研發並找到治癒新冠病毒的方法。

沒想到，亞莉莎博士在研發過程中，竟不知不覺愛上了病毒，並沉浸在「病毒式」的慾念裡。這本題材前衛又結合時事的情色小說，是愛德華斯的出道處女作，她因為疫情失業而嘗試的出道處女作，書本出版後果然馬上引發熱烈討論，在亞馬遜上的評價為3.9顆星，並有186位購買過的民眾留下評價。

大部分給予5星評價的讀者，都認為小說新奇有趣，還有人認為花1.04美元完全不後悔，甚至敲碗續集像是其中一名給5顆星的讀者表示，「這一點都不好看，但我還是給它5顆星，不要期望它能多有故事性，或帶給你多好的閱讀體驗，它比我想像中還糟，但糟到讓我大笑，這就是為什麼我給它5顆星，因為真的太好笑，我相信（也真的希望）作者是故意寫得這麼糟糕，好讓我們用笑聲來度過這個艱難時期」。

有讀者給予高評價，當然也有給予低評價的讀者，像是給了1顆星的讀者表示，「我真的不知道該說什麼，還真的有人把病毒寫成色情小說」、「等等小說只有16頁嗎？我到底讀了什麼？光16頁就讓我精神錯亂」。不得不說，人類和病毒「愛愛」的題材實在太獵奇！或許讀者們以輕鬆幽默的心態來看這本書，應該就會感到蠻有趣的。

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