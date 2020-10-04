花蓮知名打卡咖啡廳「中秋夜竄火舌」！　業者緊急暫停營業　

記者陳羿妏／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉熱門打卡咖啡廳「來去秘密就是秘密」昨（3日）晚間10時55分發生火警！警消獲報後，立即趕赴現場灑水灌救，幸無人傷亡，經初步調查，起火點為儲藏室，財損粗估約5萬元。意外發生後，業者隨後也在臉書公告將暫時停業。

▲花蓮縣壽豐鄉熱門打卡咖啡廳「來去秘密就是秘密」3日深夜發生火警。（圖／東森新聞，下同）

「來去秘密就是秘密」咖啡廳坐落在壽豐鄉，有著文青風的建築外觀，店家以懷舊古物、裝置藝術打造整個區域，創意的彩繪牆加上復古藝術裝置，成近期花蓮知名打卡景點，吸引許多遊客前來造訪。

警消表示，3日接獲民眾報案指稱，「來去秘密就是秘密」咖啡廳已是打烊時間，卻突然竄出猛烈火舌，而消防人員到場後，發現是儲藏室起火，趕緊佈水線灌救，所幸起火點與主體建築有段距離，火勢並未延燒，現場無人受困傷亡，燃燒面積為10平方公尺，財損約5萬元，至於詳細起火原因，仍有待火調科釐清。

對此，面對突如其來的火警事件，「來去秘密就是秘密」咖啡廳業者隨後也在粉絲專頁發文表示「跟大家說聲抱歉，來去秘密從明天開始先休息營業，謝謝各位，待通知營業時間」。

▼業者發文公告暫停營業。（圖／臉書粉專「來去秘密就是秘密」）