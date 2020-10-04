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包廂監視器外流！3年輕愛侶「練槍」全被看光　網傻：SOD都是真的

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消息一出引起熱議，網友留言「原來SOD都是真的」。（示意圖／pixabay）

▲消息一出引起熱議，網友留言「原來SOD都是真的」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日網上瘋傳好幾段情侶恩愛影片，地點被證實是香港油麻地一間「Party Room」，目前已知有3對情侶受害；消息曝光後，許多網友傻眼表示，原來SOD都是真的，監視器這麼明顯。對此黃姓負責人表示，使用包廂前都有提醒上方有監視器，但仍有愛侶會擦槍走火；黃姓負責人否認散播，全案警方調查中。

「Party Room」是專門提供給客人開趴使用的包廂，但有情侶會租借用來當汽車旅館，在裡面做害羞的事情，而過程全被上方監視器拍下，影片最後甚至外流，讓Party Room隱私備受外界討論。

根據《香港01》報導，黃姓負責人表示，監視器很明顯就在上方，且牆上也有告示牌，若發現客人有親密行為，也會委婉傳訊告知，但仍有愛侶會忍不住。

黃姓負責人否認散播到網上，她認為，應是男友的A友人為了報復流出的，因為男友之前曾把影片傳給對方看過，但不久後雙方為錢撕破臉，接著就發生一連串事情，目前已報警處理；黃姓負責人表示，為確保顧客權益，已取消所有Party Room的預約。

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