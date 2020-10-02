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台南警「上班幽會」撞死人！落跑淪通緝犯　借名買房債留千萬

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台南一名曾擔任員警的康姓男子遭控藉「借名登記」詐騙買屋，留下債務不理。（翻攝畫面）

▲台南一名曾擔任員警的康姓男子遭控藉「借名登記」詐騙買屋，留下債務不理。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南市一名曾擔任警員的康姓男子遭控，四處找人頭買屋轉賣或作二胎，欠下近千萬元債務，事後卻擺爛，多名受害人不滿要他出面解決債務，這才得知康男因先前撞死人，淪為通緝犯，已在今年5月被逮並入獄服刑。康男留下一屁股爛債，有人不甘被騙，氣的報警提告，但也有人自認倒楣，替康扛下鉅債，因此信用破產，苦不堪言。

一名受害人阿德（化名）則向本刊投訴，4年前透過朋友介紹認識康男，康男得知他有資金需求，便以「名下有房，比較容易貸款」為由，要他當人頭戶，口頭上借名登記，雖然知道當人頭戶有風險，但禁不起康男遊說，且他急需用錢，遂答應對方。

康男找人頭買屋，事後卻擺爛不繳貸款，讓對方相當不滿。（翻攝畫面）

沒想到，康男將房子賣出後不僅托欠稅金，人也消失，面對逾百萬的稅金加上滯納金，阿德無力償還，現已信用破產，面臨不知如何解決的窘境。阿德事後將被騙一事po上網，才發現康男以同樣手法詐騙多人，自己被騙百萬僅是皮毛，有人甚至因此負債600萬，落得只能靠打零工維生的下場。

康男惡行不只這一樁，先前有網友在臉書社團《爆料公社》po文，指控康男「有老婆，身分證後面沒有，假離婚」，指康專門在單親社團找單親媽媽「下手」，一名單親媽媽萍萍（化名）氣憤表示，先前康男頻獻殷情，不久後兩人交往，沒想到康男常常藉故不見人影，有次還佯稱要到美國探親，就此失聯一個多月。

後來萍萍打聽到，原來康男的前妻又為他生下一子，到美國探親只是幌子，實際上是陪前妻做月子，萍萍找上門要康男說清楚，康男的前妻竟抱著小孩對她大吼：「康一直都在我這裡，他有多愛小孩，你知道嗎？」萍萍這才驚覺遇上渣男，讓她不禁自嘲：「沒想到八點檔連續劇情竟發生在自己身上。」

47歲的康男有賭博、過失致死等多項前科，曾在台南市警局服務多年，被列為重點輔導對象。（翻攝畫面）

台南市一名曾擔任警員的康姓男子，因撞死人落跑，淪為通緝犯，在今年5月被逮並入獄服刑。本刊接獲多名讀者投訴，指控他近年四處找人頭買屋轉賣或作二胎，事後留下一屁股爛債不理，讓這些人頭揹負巨債、信用破產，懷疑康男根本就是藉著入獄躲債，痛批他狡猾又無良，現已有多人出面提告，希望加重康男刑期，不要讓他繼續害人。

一名受害人小月（化名）表示，康男去年底付她8萬元，要求她幫忙當人頭買房，卻從今年2月開始不繳房貸，小月陸續收到銀行催款通知，讓小月驚覺不對勁，但康男總以「會處理」安撫她，但事後發現康男不僅置之不理，甚至還偷拿權狀增貸二胎。

康男去年底付8萬元，要求對方幫忙當人頭買房，卻從今年2月開始不繳房貸。（翻攝畫面）

事件延宕至今年5月，小月才得知康男是通緝犯且被逮入獄，面對康男留下近600萬的債務，小月無力償還，只能讓自己信用破產，卻也不知該如何是好，現僅靠打零工維生，面對龐大債務，只能一籌莫展。

本刊調查，現年47歲的康男有賭博、過失致死等多項前科，曾在台南市警局服務多年，但風評不佳，被列為重點輔導對象，除了被解除配槍，甚至連值班表都經過「特別安排」。7年前他與一名鄭姓女子交往搞婚外情，二人聯手經營地下錢莊曾因暴力討債被移送法辦，之後他又擅改勤務表，開車和鄭女約會還超速撞死人，最後遭到免職處份。

據了解，康男開車撞死人後，依過失致死罪判處9個月徒刑，卻又傳喚未到，淪為通緝犯，在今年5月被三分局警方查獲，現已入獄。不少受害人已提告，除了要為自己討回公道，也希望康男為自己犯下的惡行付出代價，避免更多人受害。


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