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遇見德曼莎！失智樂活吹文藝時尚風...戲劇創作伴隨咖啡香

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▲▼ 嘉義市失智月活動吹文藝時尚風 戲劇創作咖啡香 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長與胖卡咖啡車咖啡師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市失智友善系列活動第三波有文藝時尚風格！日前於垂楊國小活動中心有一場咖啡飄香、文藝氣息洋溢的失智友善活動，嘉義市長黃敏惠與眾貴賓及現場滿滿的觀眾熱情參與；市府衛生局首次邀請國內致力推廣失智症防治的「天主教失智老人基金會」及「社團法人台灣失智症協會」共同合作舉辦「2020我愛阿嬤妮舞台劇」及「遇見德曼莎活動」，嘉義基督教醫院失智症整合中心也帶領20多位失智友善天使及輕度失智者參與服務，場內場外熱鬧溫馨感人。

黃敏惠表示，面對高齡社會失智症猶如海嘯般侵襲，嘉義市及早準備，成為全國第一個高齡友善城市；面對失智症，本府政策落實到社區，讓長輩延緩老化並得到最好的照顧，使年輕人無後顧之憂，可以專心打拼事業；今天把白婉芝女士的故事搬上舞台劇，用共通的語言來瞭解失智症，讓家人面對失智症時，能更友善的態度面對，也鼓勵家人及時篩檢、就醫，及早因應並勇敢面對失智症，讓家庭更幸福快樂。

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▲▼ 嘉義市失智月活動吹文藝時尚風 戲劇創作咖啡香 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲失智友善舞台劇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠市長說，所有市府所屬公務員都必須於9月底前完成2小時認識失智症線上學習課程，失智友善從市府的員工率先做起；感謝衛生福利部國民健康署委託台灣失智症協會將豐富的「遇見德曼莎系列活動」帶給嘉義市民，打破大眾對失智者迷思，看見失智者超乎想像的創作力及能力；也感謝天主教失智老人基金會將勵志的失智者生命故事搬上舞台，透過「我愛阿嬤妮」舞台劇，更認識失智症並幫助身邊有需要的人。

白婉芝女士說，媽媽是中重度失智，照顧的過程瞭解到照顧者十分辛苦，平時日夜顛倒、跟著她團團轉，照顧她很多年後，自己怎麼也像她一樣有些許失智的症狀，在長期睡眠不足下，記憶就像斷線的珍珠項鍊一樣忘記許多事情；但是我要勇敢地走出來告訴大家，失智不是可怕的病，只要積極正向並接受治療，就可以慢慢地好轉。

衛生局表示，根據世界衛生組織統計，全球失智症者已經超過5000萬人，每3秒即增加1位，台灣失智症者推估至少有29萬人，關心及認識失智症刻不容緩，每個人都需要正視這個議題。

▲▼ 嘉義市失智月活動吹文藝時尚風 戲劇創作咖啡香 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲帶動韻律 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今日第三波失智友善系列活動更加豐富多元，衛生局張耀懋局長表示，響應2020國際失智症月，提倡失智友善社區，衛生局與天主教失智老人基金會合辦「我愛阿嬤妮」舞台劇，用溫馨有趣的表演方式，讓民眾認識失智症、了解如何預防與面對失智症。天主教失智老人基金會社工主任陳俊佑說，透過故事女主角白婉芝女士罹患輕度失智症但積極正向的生命經驗，這是對失智者及家屬，甚至社會大眾最直接的鼓勵與生命教育；陳俊佑主任也現場請大家自我檢測，睡眠是否充足、運動333(一週運動三次，每次30分鐘，每次運動心跳強度達每分鐘130以上的原則進行)及是否常吃蔬果，請大家吃得健康、並保持運動及睡眠充足。

▲▼ 嘉義市失智月活動吹文藝時尚風 戲劇創作咖啡香 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長與薩克斯風樂團 。（圖／記者翁伊森翻攝）

繼9月4日與台灣失智症協會合作於大溪里舉行「遇見德曼莎」沙發講座後，今再將胖卡咖啡車首次開到嘉義市，由4位在地的輕度失智者擔任沖調咖啡副手及服務生，為參加活動的民眾遞上咖啡和甜點，搭配龍捲風樂團的薩克斯風演奏，場內還有「德曼莎創作展」，由慈愛坊、道上活憶坊、聖彼得坊及陽明失智據點的失智者分別創作四組作品，透過設計師巧手的布置，看見失智者無比的創作能力，透過訓練與社會參與，他們還是有許多能力可以展現！

參加活動的蔡先生說，「等一杯咖啡」雖然失智者動作緩慢但很到位，感受到他們的認真與熱誠，欣賞完舞台劇加上劇中主角白老師親身分享人生故事後，翻轉過去他對失智即失能的誤解，「這種失智友善活動溫馨有意義，身心靈都感受到了」。活動現場有一群穿著背心的失智友善天使穿梭其中，是由嘉義基督教醫院培訓的志工群，經過失智友善課程的訓練並參與多場活動累積經驗，嘉基醫院失智症整合中心陳誠仁主任表示，失智友善須先認識失智症，從理解、包容到接納，不責備、不歧視、不排斥失智者，可以適時提供協助，成為「失智友善天使」。歡迎民眾加入失智友善天使；機關、團體、商家等加入失智友善組織，一起守護嘉憶人。相關訊息歡迎洽嘉義市政府衛生局國民健康科2338066轉512劉技士。

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