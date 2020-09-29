快訊／台東外海「5.5小時連6震」　最大規模5.3！半個台灣有感

▲04：50地震。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
短短5個半小時，地牛狂翻身6次！根據中央氣象局的地震報告，今天（29日）凌晨起，台東外海連續發生6起有感地震，其中最大規模為5.3、最大震度4級。
根據資料，3時5分先發生規模4.4、深度10.9公里的地震，台東縣最大震度4級；4時50分又發生規模5.3、深度9.9公里的地震，台東縣、屏東縣最大震度4級，中部以南、半個台灣都有感。
而接下來5時39分、6時17分、6時35分又接連發生規模3.8、3.9、3.7的地震，台東縣最大震度達3級；8時34分又發生規模3.5地震。
【 第054號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：109年09月29日04時50分54秒
震央位置：北緯22.39° 東經121.04°
震源深度：9.9公里
芮氏規模：5.3
相對位置：臺東縣政府南偏西方 42.3 公里 (位於臺灣東南部海域)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：大武、達仁、太麻里
2級：臺東市、卑南、綠島、鹿野、蘭嶼
1級：東河、成功、海端、池上
● 屏東縣地區最大震度4級
4級：滿州
3級：獅子、恆春
2級：春日、新埤、瑪家、三地門、鵝鑾鼻、屏東市、九如、小琉球
1級：墾丁
● 高雄市地區最大震度3級
3級：高雄市
2級：旗山
1級：六龜、甲仙、桃源
● 臺南市地區最大震度2級
2級：新化
1級：楠西、臺南市、東山、善化、佳里
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：大埔、阿里山、義竹
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：富里
● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山、日月潭
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、四湖
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市
▼03：05地震。（圖／氣象局）
▼05：39地震。（圖／氣象局）
▼06：17地震。（圖／氣象局）
▼06：38地震。（圖／氣象局）
▼08：34地震。（圖／氣象局）