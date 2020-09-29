快訊／台東外海「5.5小時連6震」　最大規模5.3！半個台灣有感

▲04：50地震。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

短短5個半小時，地牛狂翻身6次！根據中央氣象局的地震報告，今天（29日）凌晨起，台東外海連續發生6起有感地震，其中最大規模為5.3、最大震度4級。

根據資料，3時5分先發生規模4.4、深度10.9公里的地震，台東縣最大震度4級；4時50分又發生規模5.3、深度9.9公里的地震，台東縣、屏東縣最大震度4級，中部以南、半個台灣都有感。

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而接下來5時39分、6時17分、6時35分又接連發生規模3.8、3.9、3.7的地震，台東縣最大震度達3級；8時34分又發生規模3.5地震。

【 第054號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：109年09月29日04時50分54秒

震央位置：北緯22.39° 東經121.04°

震源深度：9.9公里

芮氏規模：5.3

相對位置：臺東縣政府南偏西方 42.3 公里 (位於臺灣東南部海域)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度4級

4級：大武、達仁、太麻里

2級：臺東市、卑南、綠島、鹿野、蘭嶼

1級：東河、成功、海端、池上

● 屏東縣地區最大震度4級

4級：滿州

3級：獅子、恆春

2級：春日、新埤、瑪家、三地門、鵝鑾鼻、屏東市、九如、小琉球

1級：墾丁

● 高雄市地區最大震度3級

3級：高雄市

2級：旗山

1級：六龜、甲仙、桃源

● 臺南市地區最大震度2級

2級：新化

1級：楠西、臺南市、東山、善化、佳里

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：番路

1級：大埔、阿里山、義竹

● 花蓮縣地區最大震度1級

1級：富里

● 南投縣地區最大震度1級

1級：玉山、日月潭

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：草嶺、古坑、斗六市、四湖

● 彰化縣地區最大震度1級

1級：彰化市

▼03：05地震。（圖／氣象局）

▼05：39地震。（圖／氣象局）

▼06：17地震。（圖／氣象局）

▼06：38地震。（圖／氣象局）

▼08：34地震。（圖／氣象局）