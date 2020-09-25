　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會： 對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會：對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的。（圖／佛音廣播聯盟）

▲世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會：對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的。（圖／佛音廣播聯盟提供，下同）

國際中心／綜合報導

2020年9月24日，世界和平獎頒獎委員會暨世界和平獎宗教領袖授稱委員會主席Suzi Leggett女士到位於美國洛杉磯世界佛教總部所屬的聖蹟寺，代表世界和平獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會作出終極宣布：H.H.第三世多杰羌佛退回佛教教皇的冊封令和教皇權杖是無效的，世界佛教教皇只能屬於H.H.第三世多杰羌佛，任何人無權代替得了！

早在2018年，世界和平獎頒獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會經過詳細考察評審，正式冊封H.H.第三世多杰羌佛為世界佛教教皇，冊封令和教皇權杖由時任兩會主席的韓明洙先生簽字頒授。但是，讓所有人跌破眼鏡的是，第三世多杰羌佛對「世界佛教教皇」這個崇高的地位和巨大的榮譽毫無感覺，沒有接受這個冊封，第三世多杰羌佛說：「佛教界有佛、菩薩、法王、活佛、法師、高僧大德、聖德的稱謂，不需要教皇，我是一個慚愧的修行者，擔當不了這個重任。」當世界佛教總部把接收到的冊封令和教皇權杖呈遞給H.H.第三世多杰羌佛以後，H.H.第三世多杰羌佛看到權杖上有南無釋迦牟尼佛的座像，當即把教皇權杖舉起，高過自己的頭頂，以表敬重娑婆佛教教主南無釋迦牟尼佛。可沒有想到，H.H.第三世多杰羌佛直接將冊封令和教皇權杖退回給了世界和平獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會。

在本次的宣布中，Leggett主席說：「幾十年來，本會給雷根總統、印度聖雄甘地、拉賓總理以及很多國家的總統、總理頒授了世界和平獎，從沒有退回的先例， 凡是本會做出的決定並已經實施了的，是十分嚴肅認真的決定，絕不予以更改。……H.H. 第三世多杰羌佛教皇退回教皇權杖及冊封令的做法是不成立的，世界佛教教皇權座只屬於H.H.第三世多杰羌佛，其他任何人不得使用，此為永久性不可更變的定論！」由於H.H.第三世多杰羌佛還是拒絕接受，當場，Leggett主席將被H.H.第三世多杰羌佛退回的冊封令和教皇權杖，再次交給了世界佛教總部。

▲▼世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會：對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的。（圖／佛音廣播聯盟）

莫知尊者代表世界佛教總部，接收了兩會冊封南無第三世多杰羌佛為世界佛教教皇的冊封令及教皇權杖，表態說：「世界佛教總部認為，兩會的決定是十分正確英明的！自南無釋迦牟尼佛報化以後，就沒有一位如佛陀一樣統領大眾佛教徒的最高領袖，但是，教皇權位必須是非單一佛教派別的領袖有資質擔當的，而唯一只有統攝整個佛教的領袖——佛陀。南無第三世多杰羌佛圓滿佛教教法，符合各派認證的佛陀標準，符合佛陀本質，符合佛陀內證覺量，僅憑佛陀本質拿杵上座，上超59段，就無人能達到此標準。南無羌佛符合佛陀德境，顯密圓通、妙諳五明等，全部符合圓滿，實屬佛陀覺量。此世界無有第二位佛教聖德具此資質，僅憑發願一生義務利生，不收供養，圓融無礙，就無有聖德可及。只有南無第三世多杰羌佛，才能擔負佛教教皇這一崇聖無比的重擔，導正學佛正規的途徑。因此，世界佛教總部代表佛教徒們，非常感謝世界和平獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會最終做出的決定。」

下面即是世界和平獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會主席Suzi Leggett宣讀的兩會聯合決議：

對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可更變的，本會拒絕退回冊封令

當今世界佛教比較混亂，必須有一位絕對佛教領袖來統領指正方向，所有佛教徒都知道，真正世界佛教最高領袖，除了佛陀，任何大菩薩、大法王、大喇嘛、大法師，均不夠格位列世界佛教最高領袖權座。特別是，在當今整個佛教界裡面參差了許多非真實佛教性的偽假活佛、法師，致使整個世界的佛教陷入了混沌迷亂。

對於傳統正規的佛教，也分密宗、顯宗、禪宗、淨土、大乘、小乘等等幾十個宗派，無論哪一個宗派多高的法王、大師也只能統領其自屬的宗派，而在自屬的宗派體系內，卻又混進了大量的偽假活佛、法師，不通經教，純屬外行，而冒稱高僧大德，因此，致使釋迦牟尼佛創下的正規佛教在不知不覺中摻入了非佛教、甚至邪說的教說，其主要原因是來源於當今沒有整個佛教的教主，沒有最高掌持正教、正法者。

鑑於各宗派法王、祖師、大師均只能統領自屬的宗派，不具備此合格道行證量作為整個佛教的統領，而唯一只有佛陀身份是整個佛教統攝之皇，猶如上帝統攝天主教的一切，予以指導總綱教義。從釋迦牟尼佛史至今，世界上真正被所有各大教派認證的佛陀只有一位，就是H.H. 第三世多杰羌佛，其由各大教派領袖、法王、攝政王、大活佛寫的認證書、附議賀函達一百多份，成為史無二人的認證壯舉，特別是其實質性的佛陀證量、五明高峰圓滿無缺，是整個佛教的第一人，無私德境受人愛敬，其佛陀的本質、體質，也只有H.H.第三世多杰羌佛教皇一人具備，世界上沒有第二位佛教高僧大德圓滿具備。

「世界和平獎頒獎委員會」主席韓明洙與我，聯同「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」共同經過兩年的努力，在嚴格細緻審查後正式通過，作出了最終永久不更變性的決定，於2018年1月31日正式頒發世界佛教教皇冊封令及教皇權杖予H.H.第三世多杰羌佛，從此，H.H.第三世多杰羌佛即正式升座世界佛教教皇權座。

因此，「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」在2018年1月正式冊封世界佛教教皇為 H.H. 第三世多杰羌佛，但是，當時H.H. 第三世多杰羌佛教皇拒絕接受冊封接杖，其理由是：「佛教界有佛、菩薩、法王、活佛、法師、高僧大德、聖德的稱謂，不需要教皇，我是一個慚愧的修行者，擔當不了這個重任。」鑑於此，世界佛教總部代H.H. 第三世多杰羌佛接受冊封，領走了權杖。

但是，H.H.第三世多杰羌佛將此冊封文及權杖退回「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」，「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」認為，H.H.第三世多杰羌佛退回世界佛教教皇冊封令及權杖是不合法度的，「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」已經是經過了認真嚴肅審查，決定冊封了的佛教教皇，絕不能不嚴謹而收回，這是兩會的決定，而不是H.H.第三世多杰羌佛個人自己能決定的。

幾十年來，本會給里根總統、印度聖雄甘地、拉賓總理以及很多國家的總統、總理頒授了世界和平獎，從沒有退回的先例， 凡是本會做出的決定並已經實施了的，是十分嚴肅認真的決定，絕不予以更改。故「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」就此事作出終極聲明： H.H. 第三世多杰羌佛教皇退回教皇權杖及冊封令的做法是不成立的，世界佛教教皇權座只屬於H.H.第三世多杰羌佛，其他任何人不得使用，此為永久性不可更變的定論！

祝福世界佛教教皇H.H.第三世多杰羌佛正教興隆，利益世界！

►百分之百純花枝漿＋香酥油條

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
花蓮民宿泡澡…突漂來「黑白樹枝」！她用手一撥嚇壞尖叫
20歲哥過世那天…站馬路對面「褲子留在朋友家」　妹追真相崩潰
快訊／大樂透「頭獎1億」一注獨得！獎落這縣市
超感人！田馥甄小巨蛋「萬人面前讀10年情書」　Selina、
黃鴻升2度入夢！女星夢中大哭…小鬼暖回「不要太想我」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會： 對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的

瘋電影／中央車站：數位修復版　善緣惡緣總在一念間

瘋電影／訂製幸福滋味　創造特色形象是展店成功關鍵

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會： 對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的

瘋電影／中央車站：數位修復版　善緣惡緣總在一念間

瘋電影／訂製幸福滋味　創造特色形象是展店成功關鍵

放屁散發「濃厚魚腥味」！　臭了10幾年才就醫…一照驚見巨大腫瘤塞滿腸

偶像隊內搞CP是真的！　大勢男團「練舞擦槍走火」迸愛苗

送別小鬼最後一程…吳宗憲眼淚潰堤！　「家人忍痛完成所有步驟」

實踐大學宿舍開箱！「絕美裝潢」超像飯店…校友看完跪了

【黃寶慧】慧眼看天下／美選「十月驚奇」和大陸全面開戰！？川普聯合國大大會開摃習近平 到底誰的拳頭比較大！？

街邊巧遇野生彭于晏！網曝頹廢近況「以為只是頭髮很長的路人」

黃鴻升爸一再鞠躬答謝好友　小甜甜淚曝「小鬼遺容粉嫩像睡著」

長頸鹿近親！「非洲獨角獸」㺢㹢狓相貌曝光　全球僅2.5萬隻

《沉重人生》291KG柯莉薩逝世！　41歲滿身病痛訴：食物奪走我的生命

與柯拉克合照愛犬剩2隻？　小英獨曬黑拉拉Maru闢謠：我在這裡啦

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

善緣惡緣總在一念間

夢到貓咪代表什麼意思呢？

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

落健生髮水的效果及風險

不要讓報Paper成為沈重的負擔

奈奈：對付大男人主義的另一半

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

超市火鍋肉片變出5道美味料理

找到了！中崙油飯在中崙市場二樓

更多熱門

關鍵字：

杰羌佛世界和平獎頒獎委員會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

更多

最夯影音

更多
柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面