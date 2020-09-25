▲世界和平獎頒獎委員會暨授稱委員會：對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可變更的。（圖／佛音廣播聯盟提供，下同）

國際中心／綜合報導

2020年9月24日，世界和平獎頒獎委員會暨世界和平獎宗教領袖授稱委員會主席Suzi Leggett女士到位於美國洛杉磯世界佛教總部所屬的聖蹟寺，代表世界和平獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會作出終極宣布：H.H.第三世多杰羌佛退回佛教教皇的冊封令和教皇權杖是無效的，世界佛教教皇只能屬於H.H.第三世多杰羌佛，任何人無權代替得了！

早在2018年，世界和平獎頒獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會經過詳細考察評審，正式冊封H.H.第三世多杰羌佛為世界佛教教皇，冊封令和教皇權杖由時任兩會主席的韓明洙先生簽字頒授。但是，讓所有人跌破眼鏡的是，第三世多杰羌佛對「世界佛教教皇」這個崇高的地位和巨大的榮譽毫無感覺，沒有接受這個冊封，第三世多杰羌佛說：「佛教界有佛、菩薩、法王、活佛、法師、高僧大德、聖德的稱謂，不需要教皇，我是一個慚愧的修行者，擔當不了這個重任。」當世界佛教總部把接收到的冊封令和教皇權杖呈遞給H.H.第三世多杰羌佛以後，H.H.第三世多杰羌佛看到權杖上有南無釋迦牟尼佛的座像，當即把教皇權杖舉起，高過自己的頭頂，以表敬重娑婆佛教教主南無釋迦牟尼佛。可沒有想到，H.H.第三世多杰羌佛直接將冊封令和教皇權杖退回給了世界和平獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會。

在本次的宣布中，Leggett主席說：「幾十年來，本會給雷根總統、印度聖雄甘地、拉賓總理以及很多國家的總統、總理頒授了世界和平獎，從沒有退回的先例， 凡是本會做出的決定並已經實施了的，是十分嚴肅認真的決定，絕不予以更改。……H.H. 第三世多杰羌佛教皇退回教皇權杖及冊封令的做法是不成立的，世界佛教教皇權座只屬於H.H.第三世多杰羌佛，其他任何人不得使用，此為永久性不可更變的定論！」由於H.H.第三世多杰羌佛還是拒絕接受，當場，Leggett主席將被H.H.第三世多杰羌佛退回的冊封令和教皇權杖，再次交給了世界佛教總部。

莫知尊者代表世界佛教總部，接收了兩會冊封南無第三世多杰羌佛為世界佛教教皇的冊封令及教皇權杖，表態說：「世界佛教總部認為，兩會的決定是十分正確英明的！自南無釋迦牟尼佛報化以後，就沒有一位如佛陀一樣統領大眾佛教徒的最高領袖，但是，教皇權位必須是非單一佛教派別的領袖有資質擔當的，而唯一只有統攝整個佛教的領袖——佛陀。南無第三世多杰羌佛圓滿佛教教法，符合各派認證的佛陀標準，符合佛陀本質，符合佛陀內證覺量，僅憑佛陀本質拿杵上座，上超59段，就無人能達到此標準。南無羌佛符合佛陀德境，顯密圓通、妙諳五明等，全部符合圓滿，實屬佛陀覺量。此世界無有第二位佛教聖德具此資質，僅憑發願一生義務利生，不收供養，圓融無礙，就無有聖德可及。只有南無第三世多杰羌佛，才能擔負佛教教皇這一崇聖無比的重擔，導正學佛正規的途徑。因此，世界佛教總部代表佛教徒們，非常感謝世界和平獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會最終做出的決定。」

下面即是世界和平獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會主席Suzi Leggett宣讀的兩會聯合決議：

對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可更變的，本會拒絕退回冊封令

當今世界佛教比較混亂，必須有一位絕對佛教領袖來統領指正方向，所有佛教徒都知道，真正世界佛教最高領袖，除了佛陀，任何大菩薩、大法王、大喇嘛、大法師，均不夠格位列世界佛教最高領袖權座。特別是，在當今整個佛教界裡面參差了許多非真實佛教性的偽假活佛、法師，致使整個世界的佛教陷入了混沌迷亂。

對於傳統正規的佛教，也分密宗、顯宗、禪宗、淨土、大乘、小乘等等幾十個宗派，無論哪一個宗派多高的法王、大師也只能統領其自屬的宗派，而在自屬的宗派體系內，卻又混進了大量的偽假活佛、法師，不通經教，純屬外行，而冒稱高僧大德，因此，致使釋迦牟尼佛創下的正規佛教在不知不覺中摻入了非佛教、甚至邪說的教說，其主要原因是來源於當今沒有整個佛教的教主，沒有最高掌持正教、正法者。

鑑於各宗派法王、祖師、大師均只能統領自屬的宗派，不具備此合格道行證量作為整個佛教的統領，而唯一只有佛陀身份是整個佛教統攝之皇，猶如上帝統攝天主教的一切，予以指導總綱教義。從釋迦牟尼佛史至今，世界上真正被所有各大教派認證的佛陀只有一位，就是H.H. 第三世多杰羌佛，其由各大教派領袖、法王、攝政王、大活佛寫的認證書、附議賀函達一百多份，成為史無二人的認證壯舉，特別是其實質性的佛陀證量、五明高峰圓滿無缺，是整個佛教的第一人，無私德境受人愛敬，其佛陀的本質、體質，也只有H.H.第三世多杰羌佛教皇一人具備，世界上沒有第二位佛教高僧大德圓滿具備。

「世界和平獎頒獎委員會」主席韓明洙與我，聯同「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」共同經過兩年的努力，在嚴格細緻審查後正式通過，作出了最終永久不更變性的決定，於2018年1月31日正式頒發世界佛教教皇冊封令及教皇權杖予H.H.第三世多杰羌佛，從此，H.H.第三世多杰羌佛即正式升座世界佛教教皇權座。

因此，「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」在2018年1月正式冊封世界佛教教皇為 H.H. 第三世多杰羌佛，但是，當時H.H. 第三世多杰羌佛教皇拒絕接受冊封接杖，其理由是：「佛教界有佛、菩薩、法王、活佛、法師、高僧大德、聖德的稱謂，不需要教皇，我是一個慚愧的修行者，擔當不了這個重任。」鑑於此，世界佛教總部代H.H. 第三世多杰羌佛接受冊封，領走了權杖。

但是，H.H.第三世多杰羌佛將此冊封文及權杖退回「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」，「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」認為，H.H.第三世多杰羌佛退回世界佛教教皇冊封令及權杖是不合法度的，「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」已經是經過了認真嚴肅審查，決定冊封了的佛教教皇，絕不能不嚴謹而收回，這是兩會的決定，而不是H.H.第三世多杰羌佛個人自己能決定的。

幾十年來，本會給里根總統、印度聖雄甘地、拉賓總理以及很多國家的總統、總理頒授了世界和平獎，從沒有退回的先例， 凡是本會做出的決定並已經實施了的，是十分嚴肅認真的決定，絕不予以更改。故「世界和平獎頒獎委員會」及「世界和平獎宗教領袖授稱委員會」就此事作出終極聲明： H.H. 第三世多杰羌佛教皇退回教皇權杖及冊封令的做法是不成立的，世界佛教教皇權座只屬於H.H.第三世多杰羌佛，其他任何人不得使用，此為永久性不可更變的定論！

祝福世界佛教教皇H.H.第三世多杰羌佛正教興隆，利益世界！

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