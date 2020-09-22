移工失聯變「台南老闆」！逃亡7年生子…月入10萬有6員工

▲杜姓失聯移工自己當老闆，組「工程小隊」承攬工程牟利。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

32歲杜姓越籍移工失聯7年，與越南籍女友生下一子，做起工程包商承攬，四處招募失聯移工派遣，月入10萬上下，經台南市專勤隊派員跟監逮捕，訊後將依違反入出國及移民法移送收容所，後續遣送出國。

杜姓移工失聯期間，發現台灣營造業缺工現象，今年3月開始以女友名義成立工程行，招募失聯的越南同鄉承攬工程，並主動當司機派送，據《鏡週刊》報導，杜男每天可賺進5000元，月收至少10萬上下。

台南市專勤隊接獲民眾舉報，跟監多日後上前盤長，杜男還堅稱是有合法身分的外籍配偶，且取得身分是台灣人，只是忘記攜帶身分證；豈料，他背誦身分證字號時，開頭卻是「D22…」，馬上被專勤隊員識破「2是女生啦！」

▲杜姓失聯移工底下有6名派遣工。（圖／記者林悅翻攝）



杜男坦承，他每天無照駕駛接送6名移工，一次可抽至少2400元，加上自己上工賺2000元，等於每天進帳將近5000元。

台南市專勤隊表示，杜男及6名失聯移工訊後依違反入出國及移民法移送收容所收容，等待後續遣送出國；此外，呼籲民眾不要貪圖方便聘僱失聯移工，經查獲可依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責。

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