62歲鄰居「性侵8歲妹」哥現場拍照曝光！　他家人辯：只是惡作劇

▲湛江男子性侵8歲女童，被拍照曝光。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

廣東省湛江一名62歲徐姓老人性侵鄰居家8歲女童，5日被女童11歲的哥哥拍下「陰莖外露」的證據照片，事件才終於曝光。徐姓男子的家屬卻表示，徐男常常和鄰居孩子們一起玩耍，性侵「可能是惡作劇」。

根據南方+報導，女童哥哥拍攝的照片中，62歲的徐某科沒穿衣服，生殖器暴露在外，之後拿給父母報案。女童家屬表示，現場還有12歲的姐姐，6歲的弟弟在場。

女童家屬也透露，徐某科不但性侵8歲女童，還有12歲的姊姊也曾被性侵，時間已經長達3、4年，孩子隔一陣子就被他脫光衣服，但一直沒有拍下證據，雖然也曾經報警，但因為沒有證據，徐男年紀也比較大，最後就不了了之。

女童家屬也指出，被性侵女孩家中一共八人，父親在外做工，每天早出晚歸，媽媽有些智慧障礙，生了6個孩子，被性侵的8歲女童智力可能有些障礙，平時不太說話，只會叫「爸爸」「媽媽」。

徐姓老人的家屬則表示，徐某科和家人的關係一般，常常和鄰居家的四個孩子和村裡的殘疾小孩聚在一起，「吃飯，打撲克，玩耍」，而且他的脾氣很差又有暴力傾向，一被激怒就打人，曾有人被抓住頭撞牆，最後牆壁凹了一個洞。

徐男曾辯稱，照片為自己在外與成年女性發生關係時拍攝，拍攝手機是徐某科手機。雷州警方17日通報，徐某科（62歲，紀家鎮人）對其實施強姦的犯罪事實供認不諱，目前，其已被依法刑事拘留。

據瞭解，雷州當地婦聯也已介入，現正對兩名女孩家庭進行調查，並展開幫扶及心理輔導工作。