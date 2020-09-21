高金素梅當年退出演藝圈切除肝腫瘤　2度動刀網暖喊「我們等妳」

▲立委高金素梅質詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

現年55歲的無黨籍立委高金素梅22年前曾罹肝癌，為此退出演藝全，隔年肝腫瘤開刀順利，之後便投入政壇，未料，她21日在臉書拋出震撼彈表示，因肝部出問題須開刀摘除，已向立法院請假1個月。

高金素梅1984年在華視節目《大精彩》出道，步入歌壇，1998年檢出罹患肝癌，退出影藝圈。事實上，高金素梅高中時就得知自己是B型肝炎帶原者，由於是母體垂直感染，兄弟姊妹也都是帶原者，但當時她沒進一步的治療或追蹤檢查，直到胃不舒服、常常胃脹氣去檢查，腸胃科醫生照超音波發現肝臟有一個4公分的腫瘤，當時她年僅33歲。

高金素梅1999年切除肝癌腫瘤，並擔任癌症病患關懷大使，2001年轉戰政壇，以無黨籍身份當選山地原住民選區立法委員。未料，病魔仍沒有放過她。

高金素梅21日表示，21年前肝腫瘤開刀，「祖靈留住了我，為人民服務、為族人同胞服務」；21年後的今天，要再度向大家告假ㄧ個月，去年1月初發現肺部有些問題，1年半來用幹細胞療法，2週前的檢查，醫療小組決定開刀摘除，預計休養1個月。

高金素梅說，已排定21日住院，23日開刀，住院1週後回家休養，21日起立法院請假1個月，下個月19日銷假回立法院開會，這1個月，辦公室團隊代理ㄧ切事務，1個月後，大家將會看到恢復日常的她，「請放心！謝謝！」

網友紛紛留言為高金素梅加油打氣，「手術平安順利！好好休息！同學好久沒相聚了，我們等妳！早日康復！」、「妳為人民服務，祖靈也會為妳服務的」、「那麼努力那麽好的一位立委，天上任何一位神都會保佑妳，早日康復」、「一切順利、平安歸來，我們需要一個認真無私、為民服務的民代，加油」、「優質立委，早日康復！為族人和國人珍重！」