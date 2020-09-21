「行李箱裝女友頭顱」跨州643km　男搭巴士返鄉：只想跟她在一起

▲美國一名男子將女友肢解後把屍塊裝進行李箱，一起搭上返鄉巴士。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國伊利諾伊州的30歲男子馬丁（Melvin Martin Jr.）日前將女友殺害，並將屍體肢解分別放進數個行李箱，搭乘長途巴士從肯塔基州路易維爾市（Louisville）花了5個多小時、跨越643公里才回到伊州。家人覺得可疑把其中一個行李箱打開，沒想到竟從中找到被支解的屍塊，才讓整起凶殺案曝光。

根據《CBS》報導，馬卡姆市（Markham）警察局長懷特（Terry White）表示，馬丁最近從肯塔基州搭乘了5個多小時的巴士過來探望家人，還拖著兩、三個行李箱，一起跨越了643公里才抵達，家人起初不覺有異，還幫忙他把那些裝著屍塊的沉重行李搬進屋內。

報導指出，家人覺得奇怪的是，經過了好幾天馬丁從未打開行李箱，而是一直守著它們，連好奇地問他箱子內是什麼，也不曾收到正面回應。

《美聯社》報導，馬丁於15日外出到附近圖書館時，家人才打開其中一個箱子，發現了幾個發出惡臭的黑色袋子，竟裝著一顆被砍下的女性頭顱和其他身體部位，嚇得趕緊報案。警方懷疑與日前在肯塔基州的一個女子失蹤案有關，立即逮捕了馬丁，並在他的協助之下在附近公園找到了被害者地其餘遺骸。

路易維爾市驗屍官確認死者身分是馬丁的31歲女友艾靈頓（Ladawndra Ellington），雙方似乎是在一個月前發生糾紛而引發凶殺案。馬丁以逃亡罪名被起訴，將被送回肯塔基州提起公訴。懷特轉述了馬丁的說法，「儘管聽起來很荒唐，但他說他仍然想和她在一起，至少是她的一部份。」

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