　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「行李箱裝女友頭顱」跨州643km　男搭巴士返鄉：只想跟她在一起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼刀,斧頭,殺人,謀殺,命案,恐怖,驚悚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一名男子將女友肢解後把屍塊裝進行李箱，一起搭上返鄉巴士。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國伊利諾伊州的30歲男子馬丁（Melvin Martin Jr.）日前將女友殺害，並將屍體肢解分別放進數個行李箱，搭乘長途巴士從肯塔基州路易維爾市（Louisville）花了5個多小時、跨越643公里才回到伊州。家人覺得可疑把其中一個行李箱打開，沒想到竟從中找到被支解的屍塊，才讓整起凶殺案曝光。

根據《CBS》報導，馬卡姆市（Markham）警察局長懷特（Terry White）表示，馬丁最近從肯塔基州搭乘了5個多小時的巴士過來探望家人，還拖著兩、三個行李箱，一起跨越了643公里才抵達，家人起初不覺有異，還幫忙他把那些裝著屍塊的沉重行李搬進屋內。

報導指出，家人覺得奇怪的是，經過了好幾天馬丁從未打開行李箱，而是一直守著它們，連好奇地問他箱子內是什麼，也不曾收到正面回應。

《美聯社》報導，馬丁於15日外出到附近圖書館時，家人才打開其中一個箱子，發現了幾個發出惡臭的黑色袋子，竟裝著一顆被砍下的女性頭顱和其他身體部位，嚇得趕緊報案。警方懷疑與日前在肯塔基州的一個女子失蹤案有關，立即逮捕了馬丁，並在他的協助之下在附近公園找到了被害者地其餘遺骸。

路易維爾市驗屍官確認死者身分是馬丁的31歲女友艾靈頓（Ladawndra Ellington），雙方似乎是在一個月前發生糾紛而引發凶殺案。馬丁以逃亡罪名被起訴，將被送回肯塔基州提起公訴。懷特轉述了馬丁的說法，「儘管聽起來很荒唐，但他說他仍然想和她在一起，至少是她的一部份。」

►百優精純乳霜熱銷30年！秋冬換季一瓶搞定

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
蕭敬騰趕來告別小鬼！哀悼「溫暖敬業的鬼哥」雙手合十離開
「潑屎哥」倒正妹滿身屎污染信義區　超慘下場出爐
潑屎哥被嫌矮..怒收集「3合1屎尿」從頭淋下！親曝「金針菇來
快訊／味全龍最後一刻簽下王維中　確定複數年百萬月薪
熊熊低頭現身小鬼靈堂！最後一天趕來道別…30分鐘沉默離開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

文在寅賀電慶擔任日相...菅義偉「終於回話」：盼解決歷史難題！

情侶野外求生28天…贏得豪華木屋！78歲屋主「閃娶金髮嫩妻」反悔

疑二戰未爆彈惹禍！索羅門群島辦公室爆炸　2調查人員慘死

收到歐盟4.8兆元不知怎麼花　西班牙官員苦惱：花錢不容易

「行李箱裝女友頭顱」跨州643km　男搭巴士返鄉：只想跟她在一起

機密文件曝滙豐又捲洗錢　7年間默許260億黑錢從美國匯至香港

日漢堡包「整隻大螃蟹」！開賣即秒殺　台網友敲碗：好想吃

《路透社》列出兩岸局勢Q＆A　曝台海戰爭這項是關鍵

媳婦結婚5年還沒生！　「為了當阿公」鄰居殺7歲男童獻祭黑魔法

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」報警才知他超毛身分！

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

真人手機呈現「長輩3C日常」！ 超大字體+長輩圖...媽燦笑藏洋蔥

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

首次洗澡怕爆濃眉海豹苦苦哀求 下秒進去萌臉興奮踏水❤好玩～

文在寅賀電慶擔任日相...菅義偉「終於回話」：盼解決歷史難題！

情侶野外求生28天…贏得豪華木屋！78歲屋主「閃娶金髮嫩妻」反悔

疑二戰未爆彈惹禍！索羅門群島辦公室爆炸　2調查人員慘死

收到歐盟4.8兆元不知怎麼花　西班牙官員苦惱：花錢不容易

「行李箱裝女友頭顱」跨州643km　男搭巴士返鄉：只想跟她在一起

機密文件曝滙豐又捲洗錢　7年間默許260億黑錢從美國匯至香港

日漢堡包「整隻大螃蟹」！開賣即秒殺　台網友敲碗：好想吃

《路透社》列出兩岸局勢Q＆A　曝台海戰爭這項是關鍵

媳婦結婚5年還沒生！　「為了當阿公」鄰居殺7歲男童獻祭黑魔法

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」報警才知他超毛身分！

浴室清潔重點Get！　4大清潔重點破解招式公開

小鬼靈堂開放Day 3　《玩很大》曝「最後叮嚀」粉絲不捨

城市野營也能長知識！阮昭雄辦公聽會　盼提升市民防災能力

原住民創意中心計畫辦公室嘉藥揭牌　黃偉哲樂見原民朋友與政府強強聯手實現願景

《天能》全台票房2.8億！「台北今年唯一破億」刷新紀錄

「裝餅乾的是餅乾盒！」她開撩男友：裝我跟你的呢　2個字網笑炸

文在寅賀電慶擔任日相...菅義偉「終於回話」：盼解決歷史難題！

小鬼黃鴻升乾媽心痛曝認親原因　「希望來生也有你這個乾兒子」

綜藝史上頭一遭！車上攝影機掉落　JESSI暴走被消音「只剩逼聲」

中職／余謙穿中信兄弟49號球衣自我介紹　先回台東處理家事

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

iPhone 12 Pro紅藍新配色曝光！

新冠病毒有頑強生命力與自癒力

雙行星9月25日撞擊地球軌道

快訊／美法官阻止政府封殺微信

他炫驚人GG尺寸　下秒「180度上甩重擊腹部」相親女嚇崩

軍官：美大選是共軍侵台最佳時機

她與新歡「激戰浪叫」引前男友　他想報復遭咬掉睪丸

人妻遭6男性侵　姪子也被迫加入

CIA派4特工探解放軍據點　失敗全亡

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

砸百億進南海！美軍演曝光「跳島戰略」　30天內部署太平洋區

脫北者想溜回老家！南韓警方及時逮捕

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

千名「假公務員」盜領薪　2年付3.7億

更多熱門

相關新聞

陸外交部：不存在海峽中線

陸外交部：不存在海峽中線

因應美國務院次卿柯拉克訪台，中共解放軍近日接連派軍機踰越台灣海峽中線，國防部也派空軍驅離。對此，大陸外交部發言人汪文斌在21日就此事稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』。」

《路透社》列出兩岸局勢Q&A

《路透社》列出兩岸局勢Q&A

美高官訪台　北京：必祭反制措施

美高官訪台　北京：必祭反制措施

女老師深夜奶茶店慘遭砍殺身亡！

女老師深夜奶茶店慘遭砍殺身亡！

看美國大選　RBG之死成九月驚奇

看美國大選　RBG之死成九月驚奇

關鍵字：

美國兇殺案分屍案情殺Melvin MartinLouisvilleMarkham

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID最後1天不來看小鬼「行蹤曝光」！

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

楊丞琳最後一天也來送小鬼了！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面