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夫妻同時罹癌！「每天1飲食惡習」中禍根　醫搖頭：中晚期了

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▲▼過年,年節採買,零食,年節氣氛,辦年貨,春節,農曆新年,零嘴,瓜子,堅果。（圖／記者李毓康攝）

▲狂嗑瓜子罹癌了。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭思楠／綜合報導

很多人一嗑瓜子就停不下來，總有種嗑嗑嗑的強迫感！但一對六旬夫妻退休後，每天瓜子不離手，天天要嗑半公斤以上，近日雙雙出現便血症狀，檢查竟都已是結腸癌中晚期。

據《長江晚報》報導，67歲的張姓男子和老婆住在武漢，2年前退休後，老兩口經常宅家看電視、玩遊戲，瓜子也成為了必備小零食。

9月初，兩位老人相繼發現間斷性大便帶血，結伴來到武漢市中醫醫院漢陽院區就診，經腸鏡等檢查雙雙確診為結腸癌中晚期。

腫瘤科主治醫師何威華詳詢病史，瞭解到夫妻並無家族腸癌病史，排除一系列腫瘤誘發因素後，判斷其結腸癌發作與不良飲食習慣有關。

何威華醫師解釋，市面上出售的瓜子，生產過程中用到大量香料、食鹽、糖精；其中，香料中含有的黃樟素有輕微毒性，少量攝入對人體無礙，長期大量食用則會引起蓄積性中毒，導致腸癌和肝癌的出現；一些腐爛變質的瓜子，含有致癌物質，也會加重對身體的傷害。

不過，醫師也表示，瓜子中所含的油脂，主要以不飽和脂肪酸為主，這種不飽和脂肪酸對於人體是有利的，不僅能確保大腦正常發育，還可以轉運膽固醇，降低血液中膽固醇含量，起到保護血管，預防心腦血管疾病的作用，除了不飽和脂肪酸之外，瓜子中還含有維生素B1、維生素E等營養成分，日常嗑點瓜子，好處還是不少的。

何威華醫師提醒，結腸癌的發生與飲食習慣密切相關，高脂肪、高蛋白、粗纖維少的飲食為結腸癌的誘發因素。

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