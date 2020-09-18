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瘋電影／寂寞調香師　人生際遇只有遇到才知道

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文／賴賴

▲▼寂寞調香師。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

雖然是味道的電影，但是透過對白與演員的演技表情，感覺幾乎可以聞到所敘述的味道，原來大腦會記憶味道，所以當電影描述不同內容物的元素味道時，似乎記憶區也可投射出聞過這種味道的感受，是開心舒暢或是不舒服，電影流暢好看，劇情推進完全沒有沉悶感，而結局有驚喜，人與人的際遇，真的要遇到才知道。

大自然是最大的香水場，每種元素的氣息有各自的作用，編劇的田園調查做得很透徹，所以氣味不僅是香味分析，還有在各種場域所產生的化學臭氣，也能透過專業有所改善，而童年記憶的味道，則是屬於每個人最深刻的溫暖，觀賞時沒有太深刻的感受，看完卻有股暖流，很療癒的作品。


片　　名：寂寞調香師
英文片名：Perfumes
類　　型：劇情
上映日期：2020-09-18
片　　長：01時41分
導　　演：格雷戈里馬涅(Grégory Magne)
演　　員：艾曼紐德芙(Emmanuelle Devos) 、 格雷戈里蒙泰爾(Grégory Montel) 、 葛斯塔夫迪科文(Gustave Kervern)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：佳映

劇情大綱

世間所有相遇　都能香氣四溢

熟男司機吉翁（格雷戈里蒙泰爾 飾），只有一件事掛心不下，就是爭取十歲女兒的共同監護權。然而他的違規計點已到吊銷邊緣，難得的父女時光也常因自己的粗枝大葉搞砸。吉翁的老闆清楚他的「魯」，特意安插他接送最棘手的高端客戶安（艾曼紐德芙 飾）。擁有絕對嗅覺的安，曾是Dior天價聘請的調香大師。在她人生最輝煌的時刻，卻意外嗅覺缺失，從香水界黯然退場，勉強委身在五味雜陳的案子沉潛自己。

一位是退無可退的魯蛇司機，一位是渴望重返巔峰的調香達人，兩人天差地遠，在生命轉折處撞見彼此，即將在一趟趟採集氣味的旅程中，釋放出動人的曖昧氣息。

▲▼寂寞調香師。（圖／yahoo）

▲離婚想要和女兒生活，必須要先有房子。

▲▼寂寞調香師。（圖／yahoo）

▲擔任古怪孤僻調香師的專任司機，竟啟發了自己調香能力。

▲▼寂寞調香師。（圖／yahoo）

▲突發嗅覺障礙的調香師，司機好心找來專門教授救治。

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